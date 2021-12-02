Почему итальянцы не толстеют

Образ жизни итальянцев для многих является загадкой. Они ведут малоподвижный образ жизни, пьют много кофе, едят сладости и углеводную пищу, но при этом выглядят так, как будто всю свою жизнь проводят в оздоровительном санатории. Кроме того, итальянские девушки сохраняют свою стройность сквозь года. В материале "Рамблера" — секреты жизни итальянцев.

Средиземноморская диета

Женщины наверняка слышали о средиземноморской диете, но для итальянцев это, скорее, образ жизни. Они никогда не перекусывают на ходу и могут остановить свою работу ради приема пищи. Для них это — целый ритуал. Они понемногу пережевывают все кусочки, чтобы насыщение наступило раньше, чем съедят всю порцию.

Они употребляют большое количество овощей и фруктов. Также в их рацион входит мясо и рыба. Из круп они употребляют макароны и рис — на самом деле в них достаточно углеводов, но почему-то в нашей стране этого боятся все, кто сидит на диетах. Итальянцы никогда не пропускают десерт, но все-таки стараются употреблять меньше жирного и сладкого. Также в их рационе много оливкового масла и сыра твердых сортов. Все это богато полезными жирами.

Активный образ жизни

Несмотря на то, что у итальянцев довольно размеренная жизнь, в фитнес-клубы они записываются редко. Их активность заключается в том, что они отказываются от общественного транспорта в пользу активных пеших прогулок и езды на велосипеде, а это заменяет часы нагрузок в тренажерном зале, учитывая холмистую местность.

Еда по часам

Итальянцы всегда едят в одно и то же время. У них четко разграничены приемы пищи на завтрак, обед и ужин. Перекусы они не применят и никогда не позволят себе вместо полноценного приема пищи перебиваться печеньем или конфетами. Даже если у них есть срочные дела, они отложат их и сделают потом, но поедят, если очень голодны.