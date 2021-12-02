Страшная трагедия, сломавшая жизнь авторам хита "Феличита"

Этот итальянский дуэт был невероятно популярен во всем мире на протяжении долгих лет. В СССР 1980-х их главный хит "Феличита" гремел из всех радиоприемников и стал одной из главных песен итальянской эстрады. Но несмотря на огромную популярность и долгие годы счастливой совместной жизни Аль Бано и Ромина Пауэр дуэт распался из-за страшной семейной трагедии. Что произошло в жизни знаменитых исполнителей, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Wikipedia Wikipedia

Аль Бано и Ромина познакомились, когда ей было 17 лет, а ему 25. Ромина к тому времени была уже довольно известна: в 14 лет записала свою первую пластинку, снималась в кино. Собственно, в Италию девушка приехала сниматься в фильме "На солнце". Сценарий картины был написан по сюжету песни Аль Бано. Он в то время уже был известным в Италии певцом и ведущим фестивалей в Сан-Ремо. После знакомства Аль Бано и Ромина уже не расставались. Хотя многие недоумевали, что нашла молодая красавица в не слишком привлекательном невысоком итальянце.

Видео дня

Против их отношений выступили и родители молодых людей. Мать Ромины, известная голливудская актриса Линда Кристиан, была в ужасе от того, что ее дочь собралась выйти замуж за Аль Бано, который родился в очень бедной семье, сам пробивал себе путь в мир музыки. Линда буквально умоляла дочь закончить эти бесперспективные отношения, но Ромина пошла ей наперекор и вышла замуж за любимого, кстати, сумев наладить отношения с его матерью, которая поначалу тоже была не в восторге от выбора сына.

Вопреки пророчествам Линды Кристиан, брак Ромины и Аль Бано оказался на редкость удачным. Мало того, что в семье царили любовь, взаимопонимание и уважение, супруги еще и вместе сумели сделать успешную карьеру.

После рождения двух старших детей, дочери Илении и сына Яри, Аль Бано предложил супруге вместе выступать на сцене. Он был уверен в том, что семейный дуэт будет интереснее публике, чем два обычных, хоть и талантливых исполнителя. И оказался прав. Ромина писала для песен стихи, Аль Бано — музыку, пели они вместе. Первый альбом дуэта вышел в 1975 году, через год они выступили на конкурсе "Евровидение" (заняли 7 место), но настоящая слава пришла к ним после выступления на фестивале в Сан-Ремо, где Аль Бано и Ромина заняли первое место. Об итальянском дуэте узнал весь мир.

Они продолжали покорять все новые вершины, занимали первые места на престижных конкурсах, их фотографии украшали обложки журналов всего мира. Семейная жизнь тоже была счастливой: в 1986 и в 1987 годах у супругов родились еще две дочери. Казалось, идиллия будет продолжаться вечно. Но в дом пришла страшная беда, в разрушившая и счастливую семью, и успешный музыкальный проект.

В 1994 году пропала старшая дочь Аль Бано и Ромины, Иления. Она уехала в новый Орлеан и не вернулась. К поискам девушки подключили помимо полиции, трех частных детективов и “Интерпол”, Илению разыскивали друзья и знакомые семьи, Аль Бано обещал за правдивые сведения о дочери миллион долларов... Но, увы, поиски не дали никаких результатов: Илению не нашли ни живой, ни мертвой.

Ромина пребывала в тяжелейшей депрессии, практически не уделяла внимания остальным детям. Разумеется, ни о какой работе, выступлениях речи даже не шло. Последний альбом знаменитого дуэта вышел в 1995 году.

Аль Бано однажды в интервью признался, что свыкся с мыслью, что Иления мертва и они ее больше никогда не увидят. Ромина восприняла эти слова мужа как предательство дочери и заявила, что не хочет с ним после этого жить. Сама певица очень долго не могла принять смерть Илении. В 1999 году Ромина Пауэр и Аль Бано были разведены, тогда же официально прекратил существование и легендарный дуэт.

Поиски же Илении продолжались почти 20 лет. Лишь зимой 2013 года девушку признали умершей. Ромина до последнего продолжала надеяться, что ее дочь жива.

После развода Ромина уехала в Америку, занялась живописью. Она пишет сценарии, снимает документальные фильмы. Аль Бано остался в Италии, продолжал писать песни, выступал сольно. От гражданской жены (с которой он, впрочем, тоже расстался) у него родилось еще двое детей: дочь Жасмин и сын Альбано.