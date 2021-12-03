Как Гитлер пытался ликвидировать лидеров «Большой тройки»

Тегеранская конференция – первая из трёх конференций лидеров трёх мировых держав. Собраться им вместе было не так просто. Основная проблема была в Сталине.

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Почему Тегеран?

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На предыдущие встречи Сталин отказывался приезжать, обосновывая отказы различными причинами. На состоявшуюся до Тегерана конференцию в Каире Сталин не приехал по той причине, что там находился представитель Китая. Китай был в состоянии войны с Японией, а Советский Союза сохранял с Японией нейтралитет. Кроме того, известно также и то, что Сталин боялся самолётов. Даже в Тегеран он, скорее всего, прибыл на поезде через Баку.

Тегеран был выбран местом для встречи по нескольким причинам. Главная из них – то, что, по сути, Иран был оккупирован советскими и английскими войсками и управлялся «марионеточным» правительством. Де факто. Несколько частей советских войск были расположены в столице Ирана. Каир, Басра, Бейрут рассматривались как компромиссные варианты, но Тегеран был наиболее удобен.

Рузвельт и Сталин

Рузвельт был заинтересован во встрече со Сталиным больше всех. Ему было принципиально важно знать позицию СССР в войне с Японией. Рузвельт собирался «очаровать» Сталина, он был славен своим «обхаживанием». Американский президент рассматривал Тегеранскую конференцию как не как встречу трёх, а как встречу «двух с половиной». Черчилль был «половиной».

Безопасность

Вопросы безопасности на Тегеранской конференции были решены на высочайшем уровне. Английское посольство, в котором проходили встречи, было окружено несколькими кольцами охраны, на время проведения конференции в Тегеране отключили связь и запретили выпуск СМИ. Такая «стерильность» была бы невозможна в другом месте. Великолепная организация безопасности позволила предотвратить «покушение века», организованное Отто Скорцени.

Черчилль

Черчилль на Тегеранской конференции решал свои задачи. Именно им было предложено решение польского вопроса. Черчиллю было важно, чтобы и СССР, и США начали рассматривать Великобританию как равную державу. Черчилль был, безусловно, опытным политиком, но во время Тегеранской конференции играл, по большему счёту, вторую скрипку. Первой были Сталин и Рузвельт. Черчилля не любил ни тот ни другой, и именно на почве нелюбви к Черчиллю произошло сближение Рузвельта и Сталина. Дипломатия – дело тонкое. Кстати, по случаю дня рождения Черчилля, 30 ноября, в посольстве был устроен торжественный приём.

«Длинный прыжок»

Операция «Длинный прыжок» характеризовалась широтой замысла и такой же широтой глупости. Гитлер запланировал одним ударом убить «трёх зайцев», но просчёт был в том, что «зайцы» были не так просты. Ликвидировать Сталина, Черчилля и Рузвельта в Тегеране было поручено группе под управлением Отто Скорцени. Координировал операцию сам Кальтенбруннер.

Немецкая разведка узнала о времени и месте проведения конференции в середине октября 1943 года, расшифровав американский военно-морской код. Советская разведка быстро раскрыла заговор.

Группа боевиков Скорцени проходила подготовку возле Винницы, где действовал партизанский отряд Медведева. По одной из версий развития событий, Кузнецов установил дружеские отношения с офицером немецкой спецслужбы Остером. Задолжав Кузнецову, Остер предложил расплатиться с ним иранскими коврами, которые собирался привезти в Винницу из деловой поездки в Тегеран. Эта информация, переданная Кузнецовым в центр, совпала с другими данными о готовящейся акции.

19-летний советский разведчик Геворк Вартанян собрал небольшую группу агентов в Иране, где его отец, тоже разведчик, выдавал себя за богатого торговца. Вартаняну удалось обнаружить группу из шести немецких радистов и перехватить их переговоры. Амбициозная операция «Длинный прыжок» провалилась, Большая тройка осталась невредимой. Это было очередным провалом Отто Скорцени, большого авантюриста и не самого успешного диверсанта. В британское посольство диверсанты хотели проникнуть через трубу, ведущую от армянского кладбища.

Операция Скорцени даже помогла советской разведке: в Иране было задержано порядка четырёхсот человек. Немецкую сеть практически уничтожили.

Сталин и принц

По воспоминаниям Геворка Вартаняна, когда Тегеранская конференция завершилась, единственный из трёх лидеров мировых держав – Иосиф Сталин – отправился выразить благодарность молодому шаху Ирана Мохаммеду Реза Пехлеви за приём, а Реза шаха англичане выслали из страны. Конечно же, молодой шах не был готов к такому визиту. Когда Сталин вошёл в шахскую палату, молодой царь вскочил со своего трона, подбежал, опустился на колени и хотел поцеловать руку Сталина, но лидер СССР не позволил этого сделать и поднял шаха с колен. Само это событие, что Сталин выразил благодарность за приём главе Ирана, имело огромный резонанс. Ни Рузвельт, ни Черчилль так не поступили.

Передел мира