Как сложилась судьба девушки с обложки журнала National Geographic

Зеленоглазая девушка из Афганистана, попавшая благодаря фотографу Стиву Маккарри (Steve McCurry) на обложку журнала National Geographic в 1985 году, известна всему миру. Ее зовут Шарбат Гула (Sharbat Gula) и встретил ее фотожурналист в лагере беженцев в Пакистане. Стив не забыл Шарбат — он интересовался ее судьбой все эти годы и, конечно, фотографировал.

Фотография 12-летней Шарбат Гулы, сделанная в 1984 году, облетела весь мир. Девушку сразу назвали «афганской Моной Лизой» за загадочный взгляд и редкую красоту. Для миллионов жителей планеты она стала символом страданий афганского народа. После встречи с Маккарри Шарбат на многие годы исчезла из поля зрения. С большим трудом в 2002 году, спустя 17 лет, фотограф нашел ее в удаленной горной деревне и снова сделал несколько снимков.

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В начале 2000 х Шарбат была уже не испуганной девочкой, а замужней женщиной. Она жила с супругом-пекарем и тремя дочерьми в небольшом доме. Стив узнал, что всемирная известность никак не повлияла на жизнь героини культового снимка. Гула занималась хозяйством, воспитывала детей и иногда ездила в город в больницу. У нее обнаружили гепатит С, требующий постоянного медицинского наблюдения.

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После встречи в 2002 году Стив Маккарри больше не терял Шарбат из поля зрения. Спустя несколько лет он узнал, что женщина овдовела — ее супруг умер после продолжительной болезни. В 2014 году «афганская Мона Лиза» эмигрировала в Пакистан, но там не обрела желанного покоя. Местные власти обвинили беженку в подделке документов и едва не кинули за решетку.

В 2016 году Гулу задержали и депортировали обратно в Афганистан. Перед этим 40-летнюю женщину, мать уже четырех детей, продержали 15 суток в каменном мешке в отделе по борьбе с нелегальными мигрантами. Шарбат и ее детей передали афганским пограничникам вместе с предписанием об уплате штрафа в размере 1120 долларов (84 тыс. рублей). Стоит ли говорить, что таких денег неграмотная крестьянка никогда не видела.

Снова беженка

Но после возвращения на родину жизнь Шарбат неожиданно изменилась. Ее принял президент страны Ашраф Гани, вручивший матери-одиночке ключи от квартиры в Кабуле. Казалось, это заслуженный, выстраданный хеппи-энд и жизнь несчастной беженки должна наладиться. Но счастье и покой в Афганистане эфемерны. Шарбат прожила в подаренной квартире совсем немного — власть в стране захватил "Талибан" (запрещенная в России организация).

Находиться в Афганистане женщине было смертельно опасно и она снова стала беженкой. Она сумела вместе с детьми попасть на борт самолета, эвакуировавшего людей в Европу. Гула оказалась в Риме и попала под действие итальянской программы по защите афганских беженцев. К сожалению, одна из четырех дочерей женщины не дожила до переезда в Европу и умерла.