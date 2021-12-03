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3 часа назад

Видео: ученые поразились встрече с гигантской медузой

Группа американских ученых опубликовала шокирующее видео. На кадрах видна гигантская медуза, которую исследователи обнаружили на глубине более километра.

Команда Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей в Калифорнии использовала подводный аппарат на дистанционном управлении. Об этом сообщает 9 News.

По словам ученых, размеры медузы впечатляют. Колокол в поперечнике более метра и четыре ядовитых щупальца, длина которых почти десять метров.

По словам ученых, они совершили тысячи погружений, но данный вид очень редко попадал в их поле зрения.

До этого мы рассказывали о нашествии опасных медуз в Турции.

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