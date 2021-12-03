Почему Германия возмещала ущерб СССР одеждой

Великая Отечественная война была конфликтом высокой интенсивности, стороны сражались насмерть. За счёт внезапности нападения и тактики тотального уничтожения материальных ценностей со стороны гитлеровской Германии, экономика СССР потеряла в 1,5 раза больше, чем утратила Германия. По подсчётам историков и экономистов наша страна заплатила самую высокую цену из всех воевавших во Вторую мировую государств.

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Подсчёт потерь

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В войну на территории СССР было разрушено 1710 городов и ПГТ, с лица земли было стерто 70 000 сел и деревень. Страна потеряла 32 тыс. промышленных предприятий, 98 тыс. колхозов и 1876 совхозов. Были уничтожены 65 тысяч км железнодорожных путей, 15,8 тысячи паровозов, 428 тыс. вагонов, 13 тыс. железнодорожных мостов, 8,3 тысячи речных судов, 2078 км линий телеграфной и телефонной связи.

Гитлеровцы уничтожили советского имущества на 679 млрд рублей, суммарный ущерб составил более 2, 5 млрд рублей или треть национального богатства страны. Таковы данные Чрезвычайной государственной комиссии СССР по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. Такие же цифры получил западногерманский экономист Эндрукс и французский экономист Клод.

Понесла ущерб и культура. По данным немецких архивов было разорено 427 музеев, похищено 180 млн книг, 13 тыс. музыкальных инструментов; более полумиллиона художественных произведений были утрачены или украдены. Есть «Сводный каталог культурных ценностей Российской Федерации, похищенных и утраченных в период Второй мировой войны», состоящий из 18 томов в 50 книгах, в него входит более 1 млн единиц хранения.

Совокупно союзники израсходовали на войну $767 млрд, из которых на долю СССР пришлось 46,5 %, пишет Николай Вознесенский в изданной в 1948 году книге «Военная экономика СССР в период Отечественной войны». Вознесенский 11 лет возглавлял Госплан СССР (1938 – 1949).

Неполное возмещение

В Ялте была достигнута договорённость, что половину репараций, причитающихся с Германии, получит СССР. На Потсдамской конференции это было подтверждено.

Но ещё до победы СССР начал возмещать потери. В 1943 году в составе РККА были созданы трофейные войска, по подсчётам генерала Вахитова, ими отправлено: 21 834 вагона имущества, 6370 вагонов бумаги, 588 вагонов посуды, в том числе из фарфора. Получено в СССР более 3,3 млн пар гражданской обуви, 1,2 млн пальто, 2,6 млн платьев, 4,6 млн штук белья, больше 1 млн головных уборов, 154 вагона мехов, тканей и шерсти, а также 24 вагона музыкальных инструментов. В СССР доставлено больше 2 млн голов скота и 206 тысяч лошадей.

Советский Союз предпочитал возмещение «натурой» — материальными ценностями, оборудованием и сырьём, а не деньгами. С марта 1945 года в течение года было решено демонтировать 4 389 предприятий: 2 885 в Германии, 1 137 немецких предприятий, расположенных в Польше, 206 – в Австрии, 11 – в Венгрии, 54 – в Чехословакии.

Любопытный факт: демонтаж производили гражданские специалисты, но для придания им престижа в глазах немецкого населения, всех одели в форму и присвоили воинские звания. Демонтаж шёл планово. Наркоматы, предприятия и организации направляли своих специалистов, поучаствовала даже Ленинская библиотека. Госкомспорт вывозил в СССР бассейны, катера, иное имущество и оборудование.

Впрочем, достаточно быстро демонтаж, как и получение репараций прекратились. В первую очередь, из-за нарастания противоречий между вчерашними союзниками и в связи с решением создать в советской зоне оккупации ГДР — государство социалистической ориентации, которому нужна была своя экономика.