Что Адольф Гитлер делал в Советском Союзе в апреле 1935 года

История отношений Германии и Советского Союза в период, предшествующий началу Второй Мировой войны, породила много легенд и слухов, дав обильную пищу многочисленным теориям заговора. К числу самых шокирующих теорий относится визит Гитлера в СССР, который якобы имел место в 1935 году.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Все сведения об этом визите, все фотографии, кинопленки, газеты, повествующие о том, как Адольф Гитлер приезжал в Москву, гласит теория, были уничтожены НКВД. Те, что были опубликованы в СССР, уничтожили еще до начала войны, те, что вышли в Германии, уничтожали уже после окончания войны. «Зачистка» всего, что могло бы пролить свет на этот визит, была произведена с такой тщательностью, что в настоящее время никаких свидетельств о приезде Гитлера в СССР не сохранилось, разве что в архивах НКВД, куда никому доступа нет. Кое-что можно отыскать в Европе, и на этих крупицах информации и построена данная теория.

Видео дня

Если верить этим документам, дело было так. Приглашение посетить СССР направил Гитлеру сам Сталин. После долгих согласований было назначено время начала визита: 1 апреля 1935 года. С собой фюрер взял фон Нейрата, Гиммлера, фон Риббентропа, Геринга, Геббельса, личных переводчиков и Еву Браун. За неделю до прилета Гитлера в Москву, 27-го марта, туда была отправлена спец. рейсом личная охрана Фюрера — 1-я рота 1-й Дивизии «Лейбштандарте» СС.

Встреча двух лидеров в Москве сопровождалась рукопожатиями, обменом дружественными речами и различными торжественными церемониями. Сталин показал Гитлеру строительные площадки Москвы, заводы, сводил на «Ивана Сусанина» в Большой театр, причем, отмечено, что опера Гитлеру не понравилась. 14 апреля Сталин и Гитлер со свитой отправились в Ленинград. Затем Сталин показал гостям Архангельск, Волхов, Мурманск, где продемонстрирова л судостроительные и судоремонтные предприятия, возможности флота и т.п. Затем все отправились в Москву, на парад 1 мая. Гитлер стоял вместе с членами советского правительства на трибуне Мавзолея. После этого Сталин с гостями отправились в Куйбышев, Сталинград. Днепропетровск и Киев. Путешествие по Волге на пароходе «Щорс» сопровождалось остановками в волжских городах, где для гостей было организовано авиашоу со знаменитым Чкаловым. 21 мая все отправились в Киев и Днепропетровск, где Гитлеру показали успехи советской индустриализации . Завершился визит в Москве подписанием договора, которые получил название «Железный пакт». Никаких документов, подтверждающих эту историю, нет, кроме фотографий, на которых Гитлер и Сталин изображены вместе на трибуне Мавзолея.