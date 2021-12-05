Могут ли русские быть потомками троянцев

О Троянской войне все мы наслышаны благодаря гомеровской «Илиаде». Кем же были жители Трои и какие народы могут являться их потомками?

Фото: Русская семерка Русская семерка

Турки и греки

Видео дня

Предполагается, что древняя Троя (у Гомера – Илион) находилась на севере современной Турции, на берегах Эгейского моря, в районе входа в пролив Дарданеллы.

Жители Трои звались на самом деле не троянцами, а тевкрами. Упоминание народа tjkr встречается еще в источниках времен египетского фараона Рамсеса III. Также о них говорили Эсхил и Вергилий.

Согласно историку Страбону племя тевкров изначально обитало на Крите, откуда переселилось в Троаду (Трою). После падения Трои тевкры переместились на Кипр и в Палестину.

Сегодня в регионе, где когда-то располагалась Троя, живут как турки, так и греки. Поэтому, скорее всего, именно среди них можно встретить потомков троянцев.

Этруски

Ряд исследователей полагают, что догреческие надписи, встречающиеся на Кипре (так называемые этеокипрские надписи) и обнаруживающие грамматическое и

лексическое сходство с этрусским языком, принадлежат именно тевкрам. Почти все античные авторы говорят о малоазиатском происхождении этрусков, что вполне согласуется с «троянской» версией.

Правда, известный специалист по этрускам Р. Бекес считал, что они являлись не потомками троянцев, а всего лишь их ближайшими соседями.

Римляне

Легенды гласят, что римляне вели свой род от Энея, бежавшего из горевшей Трои. Об этом говорится и в «Истории от основания города» Тита Ливия, и в «Энеиде» Вергилия. О троянском происхождении римлян упоминает и Тацит. Сам Юлий Цезарь объявлял, что ведет свой род от Аскания – сына Энея.

Правда, существует путаница с датами. Считается, что Рим был основан в 753 году до нашей эры, а Троянская война состоялась в XIII-XII веках до нашей эры, то есть примерно на 400 лет раньше основания Рима.

Франки

Первыми франкскими королями были представители династии Меровингов. Необходимо было создать какую-то легенду, подтверждающую их право на власть, и тогда они придумали себе предка по имени Франкус или Франсион, который якобы был сыном Гектора – предводителя троянских воинов.

Впервые Франкус (Francus) упоминается в 660 году со ссылкой на «Хронику» римского историка Евсевия Кесарийского. Оттуда сведения перешли в «Историю франков» Григория Турского, события в которой ведут свой отсчет, начиная с IV века.

Как гласит предание, Франкус с товарищами бежал из Трои во время пожара и после долгих скитаний построил на Дунае город Sycambria. Позднее он воздвиг на Рейне еще один город – Dispargum. Впоследствии потомки Франкуса переселились на земли Галлии и стали называть себя франками в честь первого вождя.

Город Париж будто бы получил свое название в честь спровоцировавшего Троянскую войну царевича Париса, приходившегося дальним родственником Франкусу. Именно он стал основателем города на Сене. Также, если верить данной версии, многие европейские города были заложены троянскими героями: среди них Тулуза, Лондон, Барселона, Берн, Кельн.

Германцы и бритты

Германские племена считали своей прародительницей Троану – дочь троянского царя Приама. Как гласят скандинавские саги, один из ее потомков был правителем Фракии – страны, расположенной на европейском берегу Геллеспонта. Ему со своим народом удалось покорить земли Скандинавии и Ютландии (Дании), а затем заселить всю северную часть Западной Европы. Одно из обитавших там племен – бритты - дало название Британии, территорию которой заселило в VII веке до нашей эры. Выходцев из Трои отличались от коренного населения белой кожей, высоким ростом, светлыми глазами и белокурыми или рыжими волосами.

Русские

Теоретически троянцы могли мигрировать не только на Запад или Восток, но и на Север. Вероятнее всего, в район устья Итиля (так тогда звалась река Волга) и на побережье Днепра. В частности, они могли стать жителями Хазарского каганата, а после его падения расселиться дальше по славянским землям, смешиваясь с местным населением, а затем и с балтами. Не исключено, что легендарные варяги Рюрик, Синеус и Трувор, призванные на Русь княжить, как раз вели свой род от троянцев. Да и в «Слове о полку Игореве» несколько раз упоминается прилагательное «трояни» («трояня»), образованное, возможно, от имени собственного Троян.

Кстати, Иван Грозный, как известно, утверждал, что Рюриковичи происходят от первых римских императоров. Может, на это были основания?