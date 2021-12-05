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2 часа назад

Стало известно о ссоре Горбачева и Ельцина после распада СССР

Стало известно о ссоре бывшего главы Советского Союза Михаила Горбачева и экс-президента России Бориса Ельцина, которая произошла после подписания Беловежских соглашений. Об этом в фильме Наили Аскер-заде «30 лет без Союза» рассказал бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает РИА Новости.

Стало известно о ссоре Горбачева и Ельцина после распада СССР
Фото: Дмитрий Соколов / ТАССДмитрий Соколов / ТАСС

Назарбаев вспомнил, что получил приглашение Ельцина посетить Беловежскую пущу и подписать договор о распаде Советского Союза, но отклонил его. Вместо этого на следующий день прибыл в Москву, где попытался встретиться с Горбачевым.

«Утром я в назначенное время пришел, сидели, беседовали, через какое-то время заходит Ельцин. Конечно, Горбачев говорит: "Ну, что вы натворили? И что вы хотите? Значит, что будет с ядерным оружием? Что будет с едиными вооруженными силами?" Ельцин выскочил и говорит: "Вы что, допрос мне устраиваете?" — "Я не допрос устраиваю, я спрашиваю, отвечайте". — "Я не собираюсь вам отвечать», — вспомнил Назарбаев.

После этого, по словам экс-лидера Казахстана, Горбачев напомнил Ельцину, что пока еще остается главой Советского Союза. Ельцин с этим согласился, но потом заявил, что именно он будет вскоре сидеть в кресле Горбачева.

«Потом началась перепалка, ругань, на высоких тонах», — добавил Назарбаев.

Тем временем спикер Госдумы Вячеслав Володин решил узнать мнение аудитории своего Telegram-канала о причинах развала СССР и запустил соответствующий опрос в мессенджере. В своем сообщении Володин назвал распад СССР, который произошел 30 лет назад, трагедией для всего населения страны.

Истории,Нурсултан Назарбаев,Борис Ельцин,Михаил Горбачев,Вячеслав Володин,Госдума,РИА Новости,
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