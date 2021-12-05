«Странный портрет»: за что Сталин мстил Молотову

Как известно, в послевоенные годы Вячеслав Молотов оказался в опале. Сначала Молотова отстранили от дел, а после и арестовали его жену. Тогда же в секретариате бывшей «правой руки» Сталина нашли странный портрет, который Берия мечтал использовать в собственных целях.

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«Вячеслав» больше не заместитель

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Как указывает в издании «Сталин в жизни» Евгений Гусляров, долгое время Вячеслав Молотов пользовался доверием со стороны Иосифа Сталина. О многом говорит лишь тот факт, что Молотов позволял себе называть вождя на «ты». Хотя при посторонних он всегда обращался к советскому лидеру исключительно «товарищ Сталин». Сам же Иосиф Виссарионович, не скрывая своей близости с Молотовым, звал его даже в присутствии иностранцев просто «Вячеслав». Мало того, Молотов оказывал на руководителя СССР существенное влияние и нередко спорил с ним по различным вопросам, особенно тогда, когда знал, что тот сомневается и готов рассмотреть чужую точку зрения.

Однако Вячеслав Молотов, проявлявший свою независимость, постепенно утратил доверие Сталина. Последней каплей в этих отношениях стали статьи в иностранных газетах. 1 декабря 1945 года, как утверждают Жан Лопез и Лаша Отхмезури, авторы книги «Жуков. Портрет на фоне эпохи», британское издание «Дейли геральд» сообщило о том, что вся власть в Советах находится в руках Молотова. В тот же день в «Нью-Йорк таймс» появилась информация о разногласиях между Сталиным и Молотовым. Иосиф Виссарионович остался недоволен такими «новостями» и потребовал наказать Вячеслава Михайловича. Вождь заявил, что с этого момента не считает Молотова своим заместителем и с тех пор больше никогда не называл его на «ты».

Неприятности у Молотова

Вскоре в жизни Вячеслава Молотова произошли и более серьезные неприятности. В частности, как пишет Владимир Жухрай в своей книге «Личная спецслужба Сталина», в 1949 году по личному приказу Сталина была арестована жена Молотова Полина Жемчужина. Более того, по словам Жухрая, вождь пристально следил за ходом расследования по данному делу. Раздобыть факты, обличавшие Жемчужину, не удалось, да и она сама отрицала свою вину в чем бы то ни было. Однако следствие путем активных допросов и запугивания членов ближайшего окружения Жемчужиной все же получило «доказательства» того, что супруга Молотова вела националистические разговоры и критиковала правительство. Полину Семеновну приговорили к 5-летней ссылке.

Тем временем, если верить Леониду Млечину, автору издания «МИД. Министры иностранных дел», сотрудники государственной безопасности не спускали глаз с Вячеслава Михайловича. В том же 1949 году в секретариате Молотова был затеян ремонт, во время которого был обнаружен «портрет Сталина очень странного изображения». А странность, по утверждению Млечина, заключалась в том, что Сталин был нарисован не как живой, а как памятник. О находке тут же доложили Лаврентию Берии. Берия очень обрадовался портрету, а главное тому, что его нашли именно в секретариате Молотова. Лаврентий Павлович забрал рисунок себе, но потом вернул, велев выяснить его происхождение.

Автор портрета и смерть его «натурщика»

Радость бывшего наркома внутренних дел оказалась недолгой. Олег Мозохин в своей книге «Политбюро и дело Берия» пишет о том, что по поводу «странного» портрета был вызван сотрудник секретариата Молотова, Видясов. Видясов сообщил, что портрет Сталина принадлежит вовсе не Вячеславу Михайловичу, а ему. Оказалось, картина была подарком одного художника-эмигранта, проживавшего в Париже. В тот период своей жизни Видясов служил в советском посольстве в столице Франции, и в его обязанности входила в том числе работа с эмигрантами. Художник же мечтал вернуться на родину, вот и преподнес Видясову изображение Сталина. Неизвестно, что стало с тем художником, но точно, что Берию огорчило известие о том, что портрет не принадлежал Молотову.