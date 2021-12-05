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21 минуту назад

Названа самая пьющая нация в мире

Самой пьющей нацией в мире признали австралийцев. Об этом говорится в Глобальном исследовании по наркотиками алкоголю, сообщает Daily Mail.

Названа самая пьющая нация в мире
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В 2021 году жители Австралии в среднем напивались 27 раз. Это почти вдвое превышает мировой показатель, равный 15. Австралийцы выпивают примерно два раза в неделю.

Второе место заняли жители Дании, а третье — Финляндии. В пятерку по количеству пьющего населения также вошли Великобритания и США.

Больше всего сожаления по поводу количества выпитого спиртного испытывают ирландцы — примерно в четверти случаев. 49 процентов опрошенных заявили, что испытывают вину из-за того, что "выпили слишком много и слишком быстро".

По частоте употребления алкогольных напитков победила Франция. Жители страны рассказали, что в течение года пили не менее 132 дней. На втором месте оказалась Новая Зеландия (120 дней), а на третьем — Нидерланды (112 дней).

О том, что такое бытовой алкоголизм и как он проявляется, читайте в другом материале "Рамблера".

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