Названа самая пьющая нация в мире

Самой пьющей нацией в мире признали австралийцев. Об этом говорится в Глобальном исследовании по наркотиками алкоголю, сообщает Daily Mail.

В 2021 году жители Австралии в среднем напивались 27 раз. Это почти вдвое превышает мировой показатель, равный 15. Австралийцы выпивают примерно два раза в неделю.

Второе место заняли жители Дании, а третье — Финляндии. В пятерку по количеству пьющего населения также вошли Великобритания и США.

Больше всего сожаления по поводу количества выпитого спиртного испытывают ирландцы — примерно в четверти случаев. 49 процентов опрошенных заявили, что испытывают вину из-за того, что "выпили слишком много и слишком быстро".

По частоте употребления алкогольных напитков победила Франция. Жители страны рассказали, что в течение года пили не менее 132 дней. На втором месте оказалась Новая Зеландия (120 дней), а на третьем — Нидерланды (112 дней).