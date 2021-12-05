Какие привычки американцев раздражают россиян

То, что считается нормой в Америке, могут не понять люди в нашей стране. Какие привычки местных жителей в США возмутят большинство россиян — в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Друзья" Кадр из сериала "Друзья"

Пьют из-под крана

Любой россиянин знает, что вода из-под крана — штука опасная, если там не установлен фильтр. В Америке принято пить воду из-под крана даже в общественных местах. Дело в том, что в США часто проводят проверки качества воды, поэтому американцы лишний раз не тревожатся, доверяя результатам исследований.

Готовят чай в микроволновке

Чаще всего американцы пьют кофе, а вот чай не пользуется особой популярностью, поэтому большинство местных не используют заварочный чайник. Чтобы приготовить напиток, некоторые кладут в кружку чай, заливают водой и ставят на несколько минут в микроволновку. Кажется, такая привычка даже хуже нашей — пить чай в пакетиках.

Не моют обувь

Дороги в США постоянно моют с порошком и обрабатывают специальным средством. Это удерживает пыль и грязь, поэтому после улицы обувь остается чистой, даже если она белая. Мыть ее каждый раз после выхода нет особой необходимости. По этой же причине американцы не разуваются в своих домах.

Не режут овощи

Американцы делают все, чтобы максимально упростить свою жизнь. Чтобы меньше тратить времени на готовку, в супермаркетах продаются уже нарезанные овощи и фрукты. Например, в магазине можно купить натертый картофель для драников или отделенные от желтка и взбитые яичные белки.

Ходят в магазин в пижаме