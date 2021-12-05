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29 минут назад

Зачем Николай II сделал себе татуировку дракона

Многих этот вопрос может повергнуть в шок. Однако действительно последний император Российской империи имел тату.

Зачем Николай II сделал себе татуировку дракона
Фото: Русская семеркаРусская семерка

На правом предплечье царя был вытатуирован дракон. Тату Николай сделал в 1891 году в Японии, когда будучи принцем путешествовал по этой стране.

На одном из официальных мероприятий цесаревич обратился к японцам с просьбой — представить ему местных мастеров татуировки, об искусстве которых он прочитал в туристическом гиде. Уже на следующий день тату-мастер из Нагасаки нанес тату на правое предплечье русского цесаревича. Операция длилась семь часов. Николай Александрович обзавёлся изображением чёрного дракона с жёлтыми рожками, зелёными лапками и красным брюхом.

Интересно, что за 10 лет до этого татуировку дракона в своей поездке в Японии сделал двоюродный брат Николая II - король Георг V (тогда герцог Йоркский), который как две капли воды был похож на последнего русского монарха.

Любители теории заговоров, стали говорить, что существовал некий тайный орден Дракона, в который входили представители императорских домов Европы. Якобы это тайное общество даже развязало Первую мировую войну. Но на самом деле, царевич Николай просто последовал за модой на тату, которая в те времена распространилась среди молодых европейских аристократов.

Истории,Николай II,
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