Зачем американцы топят вагоны метро в океане

Сначала у списанных вагонов метро демонтируют тележки, стекла, двери, часть обшивки и оборудования, удалят все опасные материалы и технические жидкости. Что-то из перечисленного отправится на свалку, что-то в переработку, а что-то будет продано. Далее вагоны дезинфицируют, грузят на баржу, а затем отвозят их в открытый океан. Для чего же списанные вагоны метро опускают на дно океана — в материале "Рамблера".

Фото: wikimedia.org wikimedia.org

Стоит отметить, что далеко не все вагоны ждет подобная участь. Некоторые из них остаются для применения в служебных целях, а другие передаются в музей транспорта или хранятся в депо.

На самом деле вагоны метро отправляют на дно океана из самых добрых побуждений. Это делается для того, чтобы создать искусственные рифы на тех участках, где недостаточно твердых пород. Вагон, опущенный в воду, со временем начинает обрастать водорослями, превращается в самый настоящий дом для водных обитателей.

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Но у американских властей были и скрытые помыслы. В первую очередь, они решили таким образом утилизировать объекты ради выгоды. Дело в том, что раньше при изготовлении вагонов применяли асбестосодержащие материалы. А утилизация оказывалась совершенно невыгодной. Тогда и было принято решение сбрасывать списанные вагоны в океан, ведь асбест при контакте с водой не выделяет никаких опасных веществ, значит, не вредит окружающей среде.