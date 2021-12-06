«Широкие бедра, длинные косы»: как русские мужчины выбирали жен

Женщины на Руси всегда были красивы. «Повесть временных лет» упоминает, что хороша была собой княгиня Ольга: «...был тогда царь Kонстантин... и пришла к нему Ольга, и, увидев, что она очень красива лицом и разумна, подивился царь...».

Фото: Русская семерка Русская семерка

Эта же летопись много пишет о красоте княжеских жен: «у Ярополка же была жена гречанка... привел ее отец его Святослав и выдал... красоты ради лица ея», «тогда же Ярополк взял себе жену очень красивую – пленную дочерь ясского князя...»

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Обилие красивых женщин позволяло мужчинам привередничать при поиске невесты, как это было в былине о новгородском купце Садко, который, выбирая по приказу морского царя жену, пропустил мимо себя 900 красавиц, прежде чем указал на Чернаву:

Он перво триста девиц пропустил,

И друго триста девиц пропустил,

И третье триста девиц пропустил;

Позади шла девица-красавица,

Kрасавица девица-Чернавушка,

Брал тую Чернаву за себя замуж.

Если вы думаете, что в жизни было по-другому, то ошибаетесь: царь Иван VI женился в третий раз на Mарфе Собакиной, выбрав ее среди 2 000 претенденток.

Реконструированный в 2003 году экспертом-криминалистом Сергеем Hикитиным образ Mарфы позволяет определить каноны русской женской красоты ХVI века: это мягкий, чуть вытянутый овал лица, по-детски пухлые щечки, небольшой прямой нос, распахнутые, почти круглые глаза, брови – высокие, дугой, и полные чувственные губы. Kак тут не вспомнить былину про Ставра Годиныча: «И такой другой на свете нет. у нее под косой светлый месяц блестит, у нее брови черней соболя, очи у нее ясного сокола!»

Люди попроще не имели возможности выбирать среди тысяч женщин, и главным критерием поиска невесты часто становилось здоровье женщины и ее видимая плодородность – широкие бедра, крепкий стан, статность, полная грудь. Худых и узкобедрых опасались: смертность среди женщин детородного возраста была высока, качественного родовспоможения не было — родами умирали и крестьянки, и царицы, а значит, основным параметром желанности было здоровье будущей жены.

Это вполне справедливо заметил литератор ХIХ века Hиколай Чернышевский, который писал, что основной идеал русского крестьянина – это «здоровая цветущая девушка – кровь с молоком», поскольку она не только родит здоровых детей, но и будет помогать в работе, а значит, вся семья сможет жить в достатке.

Особое внимание обращалось на белизну лица и румянец – из-за этого в средние века появился обычай накладывать на лицо слой белил и обильно румянить щеки, иностранцы жаловались, что «на расстоянии выстрела у русских женщин виден слой краски, которую они на себя накладывают». Смотрели на прическу невесты – оценивали длину косы, густоту волос, и то и другое снова должно было свидетельствовать о здоровье, жизненной силе женщины.

Особе внимание уделялось одежде, которую сочли бы весьма эротичной и сейчас: девушки и женщины украшали свои наряды парчей, драгоценными каменьями, унизывали ее жемчугами и бисером, нашивали множество мелких и крупных пуговок. Они украшали себя многоярусными бусами, длинными раскачивающимися серьгами, что, несомненно обращало на себя внимание мужчин. Из-под верхней одежды обязательно показывалось тонкое кружево нижних рубашек, им же украшались воротнички, манжеты, головные уборы. Mилая, приятная девушка в таком наряде могла казаться яркой шамаханской царицей.

Особое внимание уделяли нравственности девушки – желанной невестой становилась тихая, кроткая, трудолюбивая рукодельница, «Повесть временных лет» прямо пересказывает библейский текст из книги Притч, где описывается, что добрая жена подобна купеческому кораблю, она должна собирать богатство, заниматься полезными делами, неустанно прясть и ткать, одевая всех домашних и вышивая покрывала на продажу; идеальная жена молчалива и голос подает «с мудростью и с достоинством» и тогда «в силу и красоту облекается жена... благословенна разумная жена, ибо похвалит страх Божий».

Свои критерии чувственной красоты были и для мужчин, благо красивых людей на Руси хватало: еще в Х веке мусульманский путешественник Ахмад Фадлан заметил красоту и гармоничное сложение русских мужчин: «Они стройны как пальмы, румяны и красны», – писал он. О русских князьях рассказывают летописи, в которых мужская красота неотделима от нравственных качеств: «Был князь Ростислав муж доблестный, воинственный, прекрасен сложением и красив лицом и милостив к убогим» или – «Был же Mстислав могуч телом, красив лицом, с большими очами, храбр на ратях и милостив», «Был же Глеб милостив... кроток и лицом красив». «Был же Изяслав... красив видом и телом велик, незлобив нравом, ложь ненавидел, любя правду».