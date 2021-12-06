Почему женщины бросали Лермонтова

Если Пушкин был любимцем дам, то у Михаила Юрьевича личная жизнь складывалась гораздо сложнее. Иногда бросал он, но чаще его. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Лермонтов» Кадр из фильма «Лермонтов»

Мы давно воспринимаем классиков как персонажей, памятников самим себе и часто забываем, что они были людьми со всеми страстями и слабостями.

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Лермонтов вырос в атмосфере многолетней семейной вражды. Он стал причиной раздора между бабушкой и отцом после смерти своей матери, Марии Михайловны. Она вышла замуж совсем молодой за привлекательного, но бедного отставного капитана Юрия Петровича, хотя была невестой с солидным приданым. Бабушка поэта, Елизавета Алексеевна Арсеньева, не принимала выбор дочери и старалась рассорить супругов, распуская слухи об измене зятя. Когда Лермонтову было два года, он потерял мать — она умерла от чахотки. Арсеньева обожала единственного внука и пообещала зятю сделать мальчика наследником всех ее богатств, если тот отдаст его ей на воспитание. Ради блага сына Юрий Петрович согласился. И хотя Елизавета Алексеевна обязалась не препятствовать встречам отца и сына, в действительности она часто делала все, чтобы они не состоялись. Михаил Юрьевич рос, разрываясь между деспотичной, но любящей бабушкой и отцом, с которым хотел видеться чаще.

Но помимо детских впечатлений, эта семейная драма имела и явное последствие. Бабушка была готова содержать его с царской роскошью, но противилась его женитьбе на ком-либо. Своей подруге она честно признавалась, что сама мысль об этом ей неприятна. А без твердых видов на будущее дворянские барышни были ему недоступны — семьи даже самых бедных из них никогда бы не связали жизнь своей дочери с таким кавалером.

Юный Михаил Лермонтов мечтал быть покорителем девичьих сердец, но не производил выгодного впечатления, будучи неуклюжим, стеснительным и косолапым подростком. Лишь позже, возмужав, он приобрел благородную внешность и начал нравиться. Однако, возможно, юношеские комплексы стали причиной противоречивого характера поэта.

С самыми близкими людьми он мог быть нежным и добродушным, но в обществе превращался в сущего дьявола. Лермонтов рано отточил искусство насмешек, с удовольствием высмеивал людей, особенно в дурном настроении. А его настроение менялось молниеносно, от легкой иронии он мгновенно переходил к сарказму, он одновременно мог быть язвительным и любящим, веселым и угрюмым, внимательным и злым. Неудивительно, что такие эмоциональные качели в конце концов отталкивали даже самых терпеливых женщин. А современники оставили о поэте совершенно полярные воспоминания.

Екатерина Сушкова

Эта барышня стала первым увлечением шестнадцатилетнего поэта. За красоту очей ее прозвали miss Black-Eyes. Но нервный юноша не произвел впечатления на девушку, которая была в поиске блестящей партии, так как в материальной плане всецело зависела от тетки. Сушкову пылкие признания юноши скорее забавляли. Через четыре года Лермонтов встретился со своей первой любовью в Петербурге. Ему нужен был пропуск в свет, она по меркам своего времени уже засиделась в девицах.

Портрет Екатерины Сушковой

Екатерина собиралась выйти замуж за его друга Алексея Лопухина, хотя родня потенциального жениха была против такой невесты — ее считали слишком кокетливой. Михаил Юрьевич со сторицей отомстил miss Black-Eyes за все ее насмешки в юности. Он расчетливо вскружил ей голову, когда же она отказала Лопухину, написал ей анонимное письмо, компрометирующее его самого, а при личной встрече заявил, что вовсе ее не любит. Впрочем, Сушкова сохранила стихи поэта и кажется простила его жестокий розыгрыш, отзываясь о нем вполне добродушно.

Наталья Иванова

Не успев еще как следует расстаться с Сушковой, семнадцатилетний Лермонтов влюбляется в дочь драматурга Федора Иванова. Впрочем, Наталью и ее сестру Дарью воспитывает отчим, новый муж матери. Лишних средств нет, ведь в браке матери и отчима родилась еще одна дочка. Наталья Федоровна сначала ответила на чувства молодого поэта и увлекается сама. Но вскоре она понимает, что Лермонтов — страстный мечтатель, который не торопится доказать свою любовь предложением руки и сердца. Да и в материально смысле он зависит от воли бабушки.

Портрет Натальи Ивановой

Кроме того, перепады его настроения волнуют и пугают девушку, которая не понимает, почему кавалер то осыпает ее признаниями, то холоден как лед. В конце концов она отстраняется, прекращает болезненные отношения. Видимо, разочарование Натальи было так велико, что она вышла замуж за Николая Обрескова, человека, которого обвинили в краже драгоценностей у жены воронежского губернатора и даже лишили дворянства.

Варвара Лопухина

Самая известная возлюбленная поэта, которой он посвятил самые нежные и горячие строки. Она стала прототипом Веры в «Герое нашего времени», а также главной героини в незаконченной повести «Княгиня Лиговская» и пьесе «Два брата». Но и с ней отношения были сложными и странными.

Михаил Юрьевич познакомился с Варенькой в 1831 году в Москве. Они взаимно влюбились и были почти неразлучны в свете. Родители девушки не жаловали поэта, но она была намерена сопротивляться и отстоять свою любовь. Причем против брака была и ее сестра Мария, которая при этом дружила с Лермонтовым. Возможно, она просто ревновала, хотя была на 12 лет старше Лермонтова. Кстати, Варвара и Мария были сестрами того самого Алексея Лопухина, чей брак с Сушковой Лермонтов расстроил.

Портрет Варвары Бахметевой

Варя, вероятно, ожидала официального предложения или хотя бы помолвки, но вместо этого Михаил Юрьевич в 1832 году отчислился из Московского университета и уехал в Петербург, где поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Хотя сначала поэт не собирался делать военную карьеру, бабушка одобрила такую перемену. А Лопухина осталась в Москве.

В 1834 году он окончил Школу в звании корнета и погрузился в светскую жизнь, не собираясь возвращаться в Москву. В 1835 году измученная ожиданием Варвара Лопухина вышла замуж за помещика Николая Фёдоровича Бахметева, который на 17 лет был старше жены. Бахметев ревновал жену и уничтожил ее переписку с поэтом. По воспоминаниям кузена Лермонтова Акима Шан-Гирея, тот болезненно перенес известие о свадьбе Лопухиной и до конца своей короткой жизни любил ее. И тем не менее, пока она была свободна, он избегал решительных шагов.

Эмилия, Тереза и другие

Впрочем, с замужеством Лопухиной личная жизнь Лермонтова не закончилась. Он стреляется с французским атташе Эрнестом де Барантом. Причиной дуэли стала то ли молодая вдова княгиня Мария Щербатова, то ли Тереза фон Лютцов — поэт волочился за обеими дамами. Ухаживал он и за красавицей Эмилией Мусиной-Пушкиной, посвятив ей знаменитый мадригал:

Графиня Эмилия –

Белее, чем лилия,

Стройнее её талии

На свете не встретится.

И небо Италии

В глазах её светится.

Но сердце Эмилии

Подобно Бастилии.