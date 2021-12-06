Почему женщины бросали Лермонтова

Если Пушкин был любимцем дам, то у Михаила Юрьевича личная жизнь складывалась гораздо сложнее. Иногда бросал он, но чаще его. Подробности — в статье «Рамблера».
Мы давно воспринимаем классиков как персонажей, памятников самим себе и часто забываем, что они были людьми со всеми страстями и слабостями.
Лермонтов вырос в атмосфере многолетней семейной вражды. Он стал причиной раздора между бабушкой и отцом после смерти своей матери, Марии Михайловны. Она вышла замуж совсем молодой за привлекательного, но бедного отставного капитана Юрия Петровича, хотя была невестой с солидным приданым. Бабушка поэта, Елизавета Алексеевна Арсеньева, не принимала выбор дочери и старалась рассорить супругов, распуская слухи об измене зятя. Когда Лермонтову было два года, он потерял мать — она умерла от чахотки. Арсеньева обожала единственного внука и пообещала зятю сделать мальчика наследником всех ее богатств, если тот отдаст его ей на воспитание. Ради блага сына Юрий Петрович согласился. И хотя Елизавета Алексеевна обязалась не препятствовать встречам отца и сына, в действительности она часто делала все, чтобы они не состоялись. Михаил Юрьевич рос, разрываясь между деспотичной, но любящей бабушкой и отцом, с которым хотел видеться чаще.
Но помимо детских впечатлений, эта семейная драма имела и явное последствие. Бабушка была готова содержать его с царской роскошью, но противилась его женитьбе на ком-либо. Своей подруге она честно признавалась, что сама мысль об этом ей неприятна. А без твердых видов на будущее дворянские барышни были ему недоступны — семьи даже самых бедных из них никогда бы не связали жизнь своей дочери с таким кавалером.
Юный Михаил Лермонтов мечтал быть покорителем девичьих сердец, но не производил выгодного впечатления, будучи неуклюжим, стеснительным и косолапым подростком. Лишь позже, возмужав, он приобрел благородную внешность и начал нравиться. Однако, возможно, юношеские комплексы стали причиной противоречивого характера поэта.
С самыми близкими людьми он мог быть нежным и добродушным, но в обществе превращался в сущего дьявола. Лермонтов рано отточил искусство насмешек, с удовольствием высмеивал людей, особенно в дурном настроении. А его настроение менялось молниеносно, от легкой иронии он мгновенно переходил к сарказму, он одновременно мог быть язвительным и любящим, веселым и угрюмым, внимательным и злым. Неудивительно, что такие эмоциональные качели в конце концов отталкивали даже самых терпеливых женщин. А современники оставили о поэте совершенно полярные воспоминания.
Эта барышня стала первым увлечением шестнадцатилетнего поэта. За красоту очей ее прозвали miss Black-Eyes. Но нервный юноша не произвел впечатления на девушку, которая была в поиске блестящей партии, так как в материальной плане всецело зависела от тетки. Сушкову пылкие признания юноши скорее забавляли. Через четыре года Лермонтов встретился со своей первой любовью в Петербурге. Ему нужен был пропуск в свет, она по меркам своего времени уже засиделась в девицах.
Екатерина собиралась выйти замуж за его друга Алексея Лопухина, хотя родня потенциального жениха была против такой невесты — ее считали слишком кокетливой. Михаил Юрьевич со сторицей отомстил miss Black-Eyes за все ее насмешки в юности. Он расчетливо вскружил ей голову, когда же она отказала Лопухину, написал ей анонимное письмо, компрометирующее его самого, а при личной встрече заявил, что вовсе ее не любит. Впрочем, Сушкова сохранила стихи поэта и кажется простила его жестокий розыгрыш, отзываясь о нем вполне добродушно.
Не успев еще как следует расстаться с Сушковой, семнадцатилетний Лермонтов влюбляется в дочь драматурга Федора Иванова. Впрочем, Наталью и ее сестру Дарью воспитывает отчим, новый муж матери. Лишних средств нет, ведь в браке матери и отчима родилась еще одна дочка. Наталья Федоровна сначала ответила на чувства молодого поэта и увлекается сама. Но вскоре она понимает, что Лермонтов — страстный мечтатель, который не торопится доказать свою любовь предложением руки и сердца. Да и в материально смысле он зависит от воли бабушки.
Кроме того, перепады его настроения волнуют и пугают девушку, которая не понимает, почему кавалер то осыпает ее признаниями, то холоден как лед. В конце концов она отстраняется, прекращает болезненные отношения. Видимо, разочарование Натальи было так велико, что она вышла замуж за Николая Обрескова, человека, которого обвинили в краже драгоценностей у жены воронежского губернатора и даже лишили дворянства.
Самая известная возлюбленная поэта, которой он посвятил самые нежные и горячие строки. Она стала прототипом Веры в «Герое нашего времени», а также главной героини в незаконченной повести «Княгиня Лиговская» и пьесе «Два брата». Но и с ней отношения были сложными и странными.
Михаил Юрьевич познакомился с Варенькой в 1831 году в Москве. Они взаимно влюбились и были почти неразлучны в свете. Родители девушки не жаловали поэта, но она была намерена сопротивляться и отстоять свою любовь. Причем против брака была и ее сестра Мария, которая при этом дружила с Лермонтовым. Возможно, она просто ревновала, хотя была на 12 лет старше Лермонтова. Кстати, Варвара и Мария были сестрами того самого Алексея Лопухина, чей брак с Сушковой Лермонтов расстроил.
Варя, вероятно, ожидала официального предложения или хотя бы помолвки, но вместо этого Михаил Юрьевич в 1832 году отчислился из Московского университета и уехал в Петербург, где поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Хотя сначала поэт не собирался делать военную карьеру, бабушка одобрила такую перемену. А Лопухина осталась в Москве.
В 1834 году он окончил Школу в звании корнета и погрузился в светскую жизнь, не собираясь возвращаться в Москву. В 1835 году измученная ожиданием Варвара Лопухина вышла замуж за помещика Николая Фёдоровича Бахметева, который на 17 лет был старше жены. Бахметев ревновал жену и уничтожил ее переписку с поэтом. По воспоминаниям кузена Лермонтова Акима Шан-Гирея, тот болезненно перенес известие о свадьбе Лопухиной и до конца своей короткой жизни любил ее. И тем не менее, пока она была свободна, он избегал решительных шагов.
Впрочем, с замужеством Лопухиной личная жизнь Лермонтова не закончилась. Он стреляется с французским атташе Эрнестом де Барантом. Причиной дуэли стала то ли молодая вдова княгиня Мария Щербатова, то ли Тереза фон Лютцов — поэт волочился за обеими дамами. Ухаживал он и за красавицей Эмилией Мусиной-Пушкиной, посвятив ей знаменитый мадригал:
Графиня Эмилия –
Белее, чем лилия,
Стройнее её талии
На свете не встретится.
И небо Италии
В глазах её светится.
Но сердце Эмилии
Подобно Бастилии.
Еще одним увлечением была графиня Мария Соломирская, которая была известна тем, что принципиально не носила корсет. Впрочем, хотя дамы отдавали должное его злому и насмешливому уму и бесспорному таланту, они не отвечали взаимностью, предпочитая более удобных кавалеров.