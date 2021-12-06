«Улица мертвых»: какое место в блокадном Ленинграде было самым страшным

Строгую геометрию Васильевского острова, разделенного на равные части прямыми улицами, которые некогда были искусственно вырытыми каналами, нарушает неприметный переулок между Первой и Второй островными линиями. Это улица Репина – самая узкая в городе, всего 5,6 метров в ширину. Сейчас это последняя улица Санкт-Петербурга, где почти по всей длине проезжей части сохранилось мощение камнем диабазом. Но есть и еще одно отличие улицы Репина от прочих улиц Санкт-Петербурга – она прозвана «улицей мертвых». Причиной тому ее страшное и трагическое прошлое.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Немного предыстории

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Улица Репина, которую нынче венчает Румянцевский обелиск, появилась на карте Васильевского острова стихийно, когда в 1720-х годах возле дворца ближайшего сподвижника Петра Великого возник одноименный Меншиковский рынок. Узкая пологая тропка на месте современной улицы Репина служила грузчикам удобным маршрутом для поставки на рынок дров и других тяжестей. Сначала новообразовавшийся безымянный переулок в народе прозвали Песочным, и только с 5 марта 1871 года переулок получил свое первое официальное название – Соловьёвский, в честь известного золотопромышленника Ф. П. Соловьёва. Переименование в улицу Репина произошло уже после Великой Отечественной войны, в 1952 году. Поводом стало то, что проезд с южного конца примыкает к Румянцевскому саду, соседствующему с историческим зданием Академии художеств, где располагается Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. За время своего существования улица повидала немало выдающихся сынов отечества — Н.Г Чернышевского, М.В., Глинку, К.Брюллова, В.Г Белинского, Т.Г. Шевченко, о чем с удовольствием рассказывают местные экскурсоводы. Но лишь в 2005 году на фасаде одного из домов появилась памятная табличка, напоминающая о самой страшной странице в истории улицы.

«Улица мертвых»

«Все умерли. Осталась одна Таня». Эту леденящую кровь фразу, которой завершается дневник 11-летней девочки Тани Савичевой, знают многие. Здесь в бывшем Соловьёвском переулке с 1910 года и жила семья пекаря Н. Р. Савичева, которой не суждено было пережить Ленинградскую блокаду. Осиротевшая Таня Савичева отсюда уедет в эвакуацию, где умрет в июле 1944-го. Благодаря своему блокадному дневнику она впоследствии станет одним из символов того кошмара, который творился в городе во время войны. Теперь на доме девочки-блокадницы установили уже упомянутую мемориальную табличку.

Но это не вся страшная история улицы, а лишь ее малая часть. Ведь именно здесь, по причине укромного расположения, лютой зимой 1941—1942 годов был организован морг под открытым небом. Первая блокадная зима стала самой холодной: температура опускалась до -32С. Окоченевшие тела ежедневно свозили в Соловьёвский переулок со всех близлежащих улиц. Сначала трупы выкладывали вдоль переулка штабелями, потом их стало так много, что мертвые тела приходилось вываливать в кучу, и они долго ждали своей очереди на захоронение в братских могилах или на сожжение в крематориях – город не справлялся с таким количеством умирающих. И такое происходило не только в злополучном переулке. Мертвецы на улицах стали в те ужасные дни обычным явлением. Под морги отдавались жилые дома и даже Спас на Крови, а в пруды современного Московского парка Победы грузовые автомобили сбрасывали горы трупного пепла.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня. За это время в осажденном городе, по разным оценкам, погибло до половины населения Северной Столицы, общей численностью от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Из них 97% умерли смертью долгой и мучительной – их жизни унес голод. Но силу духа ленинградцев нацистам сломить так и не удалось. Даже умирая, они самоотверженно отдавали последнее фронту, чтобы «улица мертвых» как можно скорее стала улицей живых.

Наши дни