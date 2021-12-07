Почему без туалета в Индии нельзя жениться

В рейтинге уровня жизни Индия находится на 104 месте. Там высокий уровень безграмотности, развита преступность, а также низкая социальная культура. Условия жизни там тоже печальные, в том числе есть большие проблемы с канализацией. В материале "Рамблера" — о том, как устроены туалеты в Индии и почему они ценятся там так же, как и коровы.

Отсутствие личных туалетов

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В нетуристических районах Индии и в менее развитых регионах личных туалетов нет. Для людей были построены публичные туалеты для того, чтобы люди не справляли нужду на улице. В 2014 году правительство начало кампанию "Чистая Индия", в рамках которой за пять лет в стране было построено 110 миллионов туалетов.

Туристы говорят, что публичные туалеты выглядит по-разному в зависимости от региона. Где-то в кабинках установлены стандартные унитазы, а где-то напольные.

В каждом туалете нет туалетной бумаги, так как в Индии ей пользоваться не принято. Зато там всегда есть отдельный кран, ковшик и ведро с водой для того, чтобы можно было устранить грязь. Однако многие сочли этот факт негигиеничным.

Чистота также варьируется от региона к региону. В особо популярных туристических местах в туалетах достаточно чисто, но если вы решили поехать вглубь Индии, то на санитарные нормы рассчитывать не стоит.

Женщины не пьют воду, чтобы не ходить в туалет

По данным ООН, несмотря на туалетную кампанию, 524 миллиона жителей Индии все еще не имеют туалетов, это — половина населения страны. Женщины в стране и вовсе лишний раз отказываются от воды, чтобы не ходить в туалет по малой нужде.

Женщины рассказывали в интервью, что ходят в туалет вместе два раза в день — утром и поздно вечером. По одиночке не ходят по разным причинам. Кто-то боится хулиганов, а кому-то до туалета просто далеко добираться.

"Женщинам приходится терпеть непристойные замечания, приставания. Местные парни иногда просто не уходят, когда женщины заходят в туалет. Поэтому мы боимся туда идти. Каждый раз надо просить других женщин пойти вместе", — рассказала BBC жительница индийских трущоб.

В 2010 году во врем аномальной жары в Индии женщин погибло больше, чем мужчин, из-за того, что они сознательно обезвоживали свой организм.

При этом, до недавнего времени, действовала культура замалчивания. О проблемах туалета у женщин никто не говорил из-за того, что в Индии до сих пор сохраняются устои патриархального общества.

"Нет туалета — нет невесты"

В 2017 году правительство Индии при поддержке Всемирного банка запустило еще одну акцию. Она направлена на то, чтобы привлечь внимание к антисанитарии, которая распространяется. деревнях страны. Дело в том, что многие люди до сих пор предпочитают справлять нужду на улице. При этом, по данным исследователей, у 75% жителей есть телефон, и только у 50% личный туалет.

В связи с этим теперь семья каждого мужчины, который собирается жениться, должен предоставить фотографии того, что в его доме есть отдельный туалет. Иначе ему не дадут разрешения на свадьбу, а в некоторых штатах за такое даже обещают материальную помощь.

В 2013 году инцидент произошел в одной из семей. 19-летняя девушка сбежала от мужа из-за того, что в его доме не было туалета. Она направила на него жалобу и привлекла внимание к санитарному вопросу.