Почему без туалета в Индии нельзя жениться

В рейтинге уровня жизни Индия находится на 104 месте. Там высокий уровень безграмотности, развита преступность, а также низкая социальная культура. Условия жизни там тоже печальные, в том числе есть большие проблемы с канализацией. В материале "Рамблера" — о том, как устроены туалеты в Индии и почему они ценятся там так же, как и коровы.
В нетуристических районах Индии и в менее развитых регионах личных туалетов нет. Для людей были построены публичные туалеты для того, чтобы люди не справляли нужду на улице. В 2014 году правительство начало кампанию "Чистая Индия", в рамках которой за пять лет в стране было построено 110 миллионов туалетов.
Туристы говорят, что публичные туалеты выглядит по-разному в зависимости от региона. Где-то в кабинках установлены стандартные унитазы, а где-то напольные.
В каждом туалете нет туалетной бумаги, так как в Индии ей пользоваться не принято. Зато там всегда есть отдельный кран, ковшик и ведро с водой для того, чтобы можно было устранить грязь. Однако многие сочли этот факт негигиеничным.
Чистота также варьируется от региона к региону. В особо популярных туристических местах в туалетах достаточно чисто, но если вы решили поехать вглубь Индии, то на санитарные нормы рассчитывать не стоит.
По данным ООН, несмотря на туалетную кампанию, 524 миллиона жителей Индии все еще не имеют туалетов, это — половина населения страны. Женщины в стране и вовсе лишний раз отказываются от воды, чтобы не ходить в туалет по малой нужде.
Женщины рассказывали в интервью, что ходят в туалет вместе два раза в день — утром и поздно вечером. По одиночке не ходят по разным причинам. Кто-то боится хулиганов, а кому-то до туалета просто далеко добираться.
"Женщинам приходится терпеть непристойные замечания, приставания. Местные парни иногда просто не уходят, когда женщины заходят в туалет. Поэтому мы боимся туда идти. Каждый раз надо просить других женщин пойти вместе", — рассказала BBC жительница индийских трущоб.
В 2010 году во врем аномальной жары в Индии женщин погибло больше, чем мужчин, из-за того, что они сознательно обезвоживали свой организм.
При этом, до недавнего времени, действовала культура замалчивания. О проблемах туалета у женщин никто не говорил из-за того, что в Индии до сих пор сохраняются устои патриархального общества.
В 2017 году правительство Индии при поддержке Всемирного банка запустило еще одну акцию. Она направлена на то, чтобы привлечь внимание к антисанитарии, которая распространяется. деревнях страны. Дело в том, что многие люди до сих пор предпочитают справлять нужду на улице. При этом, по данным исследователей, у 75% жителей есть телефон, и только у 50% личный туалет.
В связи с этим теперь семья каждого мужчины, который собирается жениться, должен предоставить фотографии того, что в его доме есть отдельный туалет. Иначе ему не дадут разрешения на свадьбу, а в некоторых штатах за такое даже обещают материальную помощь.
В 2013 году инцидент произошел в одной из семей. 19-летняя девушка сбежала от мужа из-за того, что в его доме не было туалета. Она направила на него жалобу и привлекла внимание к санитарному вопросу.
Однако акция пока действует лишь в некоторых штатах и не распространяется на всю Индию. В других районах даже дети по-прежнему умирают от различных инфекций, не говоря уже о взрослых.