5 cоветских республик, где до СССР писали арабской вязью

В 30-е года прошлого столетия власти СССР стремились к унификации и упрощению общения между советскими республиками. В результате часть государств потеряло письменность в форме арабского алфавита, которая существовала столетиями.

Причиной было не только глобализация, но и преследования советских мусульман.

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Узбекистан

Узбекский язык этнически и фонетически имеет много связей с арабским языком, а также множество заимствований. Узбекская письменность перешла на алфавит на основе кириллицы в 1940-х годах, а в 1993 году появилась и письменность на основе кириллицы. В быту кириллица и латиница сосуществуют даже на официальном уровне, а этнические узбеки за границей используют арабский алфавит.

Казахстан

В Средние века на территории Казахстана повсеместно было распространено арабское письмо. С 1929 по 1940 советские власти пытались внедрить латинский алфавит, но в 1940 страна официально перешла на кириллицу. В 2012 году стало известно о решении постепенного перевода казахского языка на латинский алфавит.

Азербайджан

За сто лет письменность страны менялась четыре раза. В отличие от других республик СССР, в Азербайджане задумались о введении латинизации еще в XIX веке. Первый проект реформы алфавита представил философ и писатель Мирза Фатали Ахундов. Он же создал новый алфавит на основе латинского и русского. После Гражданской войны и установления Советской власти на Кавказе, Азербайджан постепенно переводили на латинский алфавит, а с 1939 года еще и на кириллицу. Современный алфавит построен на основе латинского, однако за границей нередко используют арабицу, а в Дагестане — кириллицу.

Киргизия

Реформа традиционного арабского письма проводилась в Кирзгизии еще при советской власти: в 1923 году поэт и ученый К. Тыныстанов приблизил алфавит к нормам киргизской фонетики. По мнению лингвиста, это бы упростило обучение. В 1927 году наряду с арабицей в стране начали использовать латиницу, а спустя три года арабский алфавит окончательно вывели из употребления. Кириллический алфавит приняли в 1942 году.

Таджикистан