“Исландская шестерка”: самое запутанное дело об убийстве

В 1970-х годах была довольно популярна хиппи-культура, и одним из ее представителей был некий 18-летний Гунмундур Эйнарссон, разнорабочий из Рейкъявика. 27 января 1974 года он отправился на вечеринку к одному из своих друзей, после которой уже не вернулся. "Рамблер" расскажет, что произошло в тот вечер.

Исчезнувшие

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На поиски Гунмундура были отправлены около 200 добровольцев. Полиции удалось выяснить, что после вечеринке они с приятелем не смогли поймать машину, поскольку были сильно пьяны. Поисковые группы, в свою очередь проверили все возможные маршруты, по которым мог пойти Эйнарссон, но не нашли ни следов, ни тела. В итоге его признали пропавшим.

В 19 ноября того же года Гейрфинн Эйнарссон, тезка первого пропавшего, договорился с другом об ужине. Однако в последний момент Гейрфинн все отменил, сказав, что ему нужно на срочную встречу в город Кефлавик. Друг подвез Гейрфинна, но в кафе, где была назначена встреча, никого не оказалось.

Позже Гейрфинну вновь позвонили и сказали, что встреча все же состоится. В этот раз он отправился в кафе уже один. На следующий день возле заведения была найдена его машина, но следов Эйнарссона нигде не было.

Кто виновен?

В 1975 году внимание исландской полиции привлекли двое молодых людей: Эрла Болладоттир и ее бойфренд Сайвар Цисельский. Они были замешаны в различных махинациях. Во время одного из таких дел их арестовали.

В ходе допроса Эрлы полицейский показал ей фотографию Гудмундура Эйнарссона и спросил, не знает ли она его. Девушка призналась, что видела его на вечеринке. По ее словам, в день исчезновения Гудмундура она пришла домой, долго не могла заснуть, посреди ночи проснулась и услышала мужские голоса. Ей вспоминалось, что на улице разговаривали Сайвар и его приятели Кристиан Видарссон и Трюгве Лейфссон. А на следующий день она якобы видела, как они несли нечто длинное, спрятанное в мешок. Допрос длился несколько дней, и за это время она совершенно перестала отличать вымысел от реальности.

А поскольку полиция очень хотела раскрыть дело о пропаже, у них сложилась версия, якобы подозреваемые связаны с контрабандой алкоголя, и между подельниками случился конфликт, ссора закончилась убийством, а тело потом, видимо, сожгли. Практически такую же версию они построили вокруг исчезновения Гейрфинна.

Так, вместе с Эрлой и Сайваром арестовали еще четверых. И все они дали в той или иной степени признательные показания, хотя основную историю составила полиция. Но при этом не было никаких доказательств.

Обвинение

Чтобы упорядочить разнородные сведения, Министерство внутренних дел Исландии пригласило консультанта — немецкого специалиста Карла Шутца. И в итоге ему удалось сделать все, чтобы дело можно было предоставить суду.

Так, одного из "ирландской шестерки" приговорили к 15 месяцам заключения якобы за то, что он помогал вывезти тела, Эрлу к 3 годам, Сайвару Цисельскому и Кристиану Видарссону присудили пожизненное заключение. Остальным сроки были меньше. Позже все сроки сократили после рассмотрения дела Верховным судом Исландии. Но лишь в 2017 году все осужденные были признаны жертвами судебной ошибки, поскольку доказательства виновности так и не были обнаружены.