В чем секрет "Черного квадрата" Малевича и почему это шедевр

Нельзя нарисовать ничего проще, чем черный квадрат. Однако "Черный квадрат" Малевича — это признанный шедевр. "Рамблер" расскажет, почему это так.

На самом деле, картина "Черный квадрат" не так проста, как кажется на первый взгляд. Во-первых, он не совсем черный. Во-вторых, это не совсем квадрат. Дело в том, что его стороны не равны друг другу и не параллельны друг другу.

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Химический анализ показал, что Малевич использовал три самодельные краски. Первая — жженая кость. Далее шла черная охра. Затем какой-то природный компонент темно-зеленого оттенка и мел, чтобы убрать блики с поверхности.

В течение последующих 15 лет художник создал ещё три «Черных квадрата» и все они отличаются. Один больше по размеру, а другой — намного темнее. Две картины хранятся в Третьяковской галерее, одна в Русском музее, последняя — в Эрмитаже.

На «Квадрате» 1915 года можно заметить трещины, сквозь которые виден нижний слой краски. Это цвета другой картины, под которой еще несколько работ. Все они выполнены в разных стилях. Так Малевич описал эволюцию развития искусства от кубофутуризма к чистому супрематизму в одной картине.

Не будем забывать, что «Черный квадрат» был создан в рамках супрематизма, придуманного Малевичем. Художник призывал полностью отказаться от изображения объектов и предметов, чтобы человек создавал искусство, а не повторял за реальностью.

По сути, ему удалось предвидеть массовость искусства, так как картины перестали принадлежать и интересовать ограниченный круг людей. Но для этих перемен нужны были свои артефакты, свой язык и «Черный квадрат» стал им.

«Черный квадрат» и есть главный знак этой азбуки. «Нуль форм», — как говорил Малевич.

Зрители пытаются понять Малевича с помощью привычного языка натурного изображения, когда художник переносит на холст реальность. Но Малевич, как мы уже говорили ранее, отказался от этого.