Сталинские «суды чести»: чем они отличались от официального суда

Во второй половине 1940-х годов в Советском Союзе возник необычный общественный институт – «суды чести». Будучи дополнением к официальному правосудию, фактически он рассматривался властями как инструмент пропаганды, направленной на возбуждение вражды ко вчерашним союзникам – Англии и США.

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Суд над Клюевой и Роскиным

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Начало «судам чести» положило скандальное дело семейной пары учёных – Нины Клюевой и Григория Роскина. В 1946 году два профессора закончили работу над исследованием «Биотерапия злокачественных опухолей». Предполагалось, что разработанный учёными препарат «КР» способен полностью победить рак. Поэтому неудивительно, что советским научным достижением заинтересовались в США, где рукопись Клюевой и Роскина была опубликована. Данный факт вызвал гнев Иосифа Сталина. После разговора с «отцом народов» секретарь ЦК ВКП(б) Андрей Жданов записал в дневник: «Вдолбить интеллигентам, что за средства народа должны отдавать всё народу». Шумиха вокруг Роскина и Клюевой приобрела особое звучание в свете начавшейся Холодной войны. Переход союзников по антигитлеровской коалиции в разряд врагов СССР случился настолько быстро, что часть интеллигенции не успела понять глубины свершившихся перемен. Таких граждан, по задумке властей, следовало отучить от «низкопоклонства перед заграницей».

Жданов стал автором совместного постановления ЦК ВКП(б) и Совета министров СССР «О создании судов чести в министерствах СССР и центральных ведомствах». Ещё в царской России имелись военные суды чести, разбиравшие дела о конфликтах между офицерами. Однако сталинский институт был совершенно иным и по форме, и по содержанию. Судам чести надлежало рассматривать «антипатриотические» и «антиобщественные» поступки советских руководителей и служащих.

7 июля 1947 года «суд чести» вынес Клюевой и Роскину «общественный выговор». Учёные отделались сравнительно благополучно – в полномочия нового института входила возможность передачи дел в следственные органы. Правда, параллельно за шпионаж был приговорён к реальному сроку их коллега – физиолог Василий Парин, который, собственно, и вывез рукопись в Америку. Данная история прогремела на весь Союз благодаря фильму 1948 года «Суд чести». По сюжету, отечественная исследовательница согласилась передать иностранцам важнейшие научные результаты, соблазнившись... флакончиком французских духов.

Дальнейшая история «судов чести»

Министерства и ведомства не спешили устраивать показательные процессы над своими сотрудниками. Поэтому Жданов решил продемонстрировать им пример, организовав суд чести над работниками аппарата ЦК ВКП (б) Михаилом Щербаковым и Константином Кузаковым. Им вменили в вину то, что они приняли в штат Бориса Сучкова, впоследствии арестованного за шпионаж в пользу США.

К декабрю 1947 года суды чести состоялись в шести министерствах и ведомствах, в начале 1948 года – в министерстве судостроения и министерстве электропромышленности, а в марте того же года – в министерстве госбезопасности. Однако результаты последнего заседания, на котором были осуждены два чекиста, неожиданно не понравились Сталину. Вождь распорядился отменить решение суда чести, и впредь подобные процессы организовывать только с согласия Политбюро.

«Всего, по нашим подсчетам, состоялось 12 заседаний «судов чести» в министерствах и ведомствах. Резонанс же от их деятельности существенно превысил количество заседаний», — отмечает историк Владислав Кутузов

Наиболее серьёзные последствия суд чести имел для четырёх адмиралов, которые во время войны поделились с союзниками секретной документацией на парашютную торпеду. Из дело было передано в военную коллегию, и офицеры отправились в ГУЛАГ.