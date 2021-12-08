Почему первая жена Сталина так рано ушла из жизни

Надежда Аллилуева – именно вспоминают большинство людей, если речь зайдет о жене Сталина. А между тем Аллилуева была второй женой «отца народов». Жизнь же, матери старшего сына Сталина Якова, оказалась очень короткой.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Поденщица и семинарист

Видео дня

Ее звали Екатерина Семеновна Сванидзе или просто Като. Она родилась в 1885 году, на 7 лет позже своего будущего избранника. Екатерина происходила из дворянского рода, но, как пишет Андрей Гальчук в издании «Удивительная Россия», в самом начале 1900-х годов она была обычной поденщицей, то есть зарабатывала на жизнь тем, что стирала, гладила и шила для чужих людей. Именно в тот момент судьба и свела ее с Иосифом. Произошло это благодаря родному брату Като Александру, которого близкие называли просто Алешей.

Алеша Сванидзе учился в Тифлисской духовной семинарии вместе с Иосифом Джугашвили. Более того, они были друзьями. Поэтому неудивительно, что однажды Алеша пригласил Сталина к себе в гости. Александр прекрасно знал о политической позиции своего приятеля, поэтому, по утверждению автора книги «Сталин. Жизнь одного вождя» Олега Хлевнюка, старался всеми силами оградить от этой информации своих 3-х сестер. Впрочем, девушкам это было не слишком интересно. Тем более, что внешность гостя, по мнению Эдварда Радзинского («Иосиф Сталин. Начало»), никакого впечатления на них не произвела. А вот сам Джугашвили был поражен красотой одной из сестер Алеши Като.

Кроткая жена и мать

Эффектная Екатерина Сванидзе на удивление всем вскоре согласилась стать женой Иосифа Джугашвили. Молодые обвенчались. Как пишет в своей книге «Они окружали Сталина» Рой Медведев, Сванидзе отлично понимала, чем занимается ее муж, но, воспитанная в лучших грузинских традициях, она в его дела не лезла. Да и зачастую все эти революционные вещи женщину только пугали. К тому же Екатерина оказалась очень набожной, поэтому просто кротко молилась за супруга.

В 1907 году Като родила сына Якова. Тогда Сталин сидел в Бакинской тюрьме. Сванидзе продолжала работать для того, чтобы не только прокормить себя и ребенка, но и что-то передать заключенному в камере супругу. В конце того же 1907 года Екатерина заболела. А вскоре Иосифа выпустили из тюрьмы для того, чтобы он мог попрощаться с усопшей супругой.

Загадочная болезнь и смерть

До сих пор по поводу болезни Сванидзе существует несколько различных мнений. Одни историки утверждают, что женщина подхватила воспаление легких, другие – что ее сразил туберкулез. А Владимир Аллилуев, внучатый племянник Джугашвили, в книге «Сталин – Аллилуевы. Хроника одной семьи», сообщал, что Екатерина заразилась брюшным тифом. Так или иначе недуг первой жены Сталина оказался для нее смертельным. 5 декабря 1907 года она скончалась.