Почему первая жена Сталина так рано ушла из жизни

Надежда Аллилуева – именно вспоминают большинство людей, если речь зайдет о жене Сталина. А между тем Аллилуева была второй женой «отца народов». Жизнь же, матери старшего сына Сталина Якова, оказалась очень короткой.
Ее звали Екатерина Семеновна Сванидзе или просто Като. Она родилась в 1885 году, на 7 лет позже своего будущего избранника. Екатерина происходила из дворянского рода, но, как пишет Андрей Гальчук в издании «Удивительная Россия», в самом начале 1900-х годов она была обычной поденщицей, то есть зарабатывала на жизнь тем, что стирала, гладила и шила для чужих людей. Именно в тот момент судьба и свела ее с Иосифом. Произошло это благодаря родному брату Като Александру, которого близкие называли просто Алешей.
Алеша Сванидзе учился в Тифлисской духовной семинарии вместе с Иосифом Джугашвили. Более того, они были друзьями. Поэтому неудивительно, что однажды Алеша пригласил Сталина к себе в гости. Александр прекрасно знал о политической позиции своего приятеля, поэтому, по утверждению автора книги «Сталин. Жизнь одного вождя» Олега Хлевнюка, старался всеми силами оградить от этой информации своих 3-х сестер. Впрочем, девушкам это было не слишком интересно. Тем более, что внешность гостя, по мнению Эдварда Радзинского («Иосиф Сталин. Начало»), никакого впечатления на них не произвела. А вот сам Джугашвили был поражен красотой одной из сестер Алеши Като.
Эффектная Екатерина Сванидзе на удивление всем вскоре согласилась стать женой Иосифа Джугашвили. Молодые обвенчались. Как пишет в своей книге «Они окружали Сталина» Рой Медведев, Сванидзе отлично понимала, чем занимается ее муж, но, воспитанная в лучших грузинских традициях, она в его дела не лезла. Да и зачастую все эти революционные вещи женщину только пугали. К тому же Екатерина оказалась очень набожной, поэтому просто кротко молилась за супруга.
В 1907 году Като родила сына Якова. Тогда Сталин сидел в Бакинской тюрьме. Сванидзе продолжала работать для того, чтобы не только прокормить себя и ребенка, но и что-то передать заключенному в камере супругу. В конце того же 1907 года Екатерина заболела. А вскоре Иосифа выпустили из тюрьмы для того, чтобы он мог попрощаться с усопшей супругой.
До сих пор по поводу болезни Сванидзе существует несколько различных мнений. Одни историки утверждают, что женщина подхватила воспаление легких, другие – что ее сразил туберкулез. А Владимир Аллилуев, внучатый племянник Джугашвили, в книге «Сталин – Аллилуевы. Хроника одной семьи», сообщал, что Екатерина заразилась брюшным тифом. Так или иначе недуг первой жены Сталина оказался для нее смертельным. 5 декабря 1907 года она скончалась.
Английский публицист Саймон Монтефиоре, написавший книгу под названием «Молодой Сталин», утверждал, что смерть молодой супруги стала для будущего «отца народов» настоящим потрясением. На похоронах Екатерины он даже якобы прыгнул в вырытую могилу вслед за гробом. Через некоторое время Сталин уехал из Грузии. А 8-месячный Яков остался на попечении своей родной бабушки, матери умершей Екатерины Сванидзе.