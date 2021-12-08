Неизвестная рукопись Гитлера: что он там писал о России

В 1945 году рукопись так называемой «Второй книги Гитлера» была обнаружена американским офицером в сейфе бомбоубежища. Текст, написанный во второй половине 1920-ых, увидел свет только в 1961 году, когда мог рассматриваться уже только как исторический документ, проливающий свет на многие аспекты политики Гитлера.

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Значительную часть книги Гитлер посвятил необходимости завоевания «жизненного пространства» для немцев, которое, как он считал, лежало на Востоке, в России.

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Будущий фюрер выступал за самодостаточную экономику, которая без последствий могла выйти из системы мировой торговли. Вероятно, Гитлер предвидел экономическую блокаду и всемирный бойкот нацистского режима, хотя прямо он об этом не упоминает. Вождь национал-социалистов был озабочен проблемами сельского хозяйства, он не верил в эффективность «увеличения продуктивности почв». Выход Гитлеру виделся лишь один – завоевание новых земель.

«Меч прорубает путь для плуга», – отмечал автор книги.

Рассуждая о положении Германской империи перед Первой мировой войной, Гитлер считал тогда более предпочтительным союз с Россией, нежели с Австро-Венгрией. Такой альянс мог «развязать руки» Германии для экспансии на морях. Однако в середине 1920-х годов Гитлер расценивал Россию, наряду с Англией и Францией, как наиболее опасного в военном отношении соседа Германии. Он считал, что пока у власти в Москве находятся большевики, взаимопонимание между немцами и русскими невозможно.

Советское правительство Гитлер называл «еврейским капиталистическим», но даже если бы ему на смену пришли «русские антикапиталистические элементы», союз с СССР виделся будущему фюреру «полным безумием». «Вторая книга» по сути отрицала возможность пакта Молотова-Риббентропа:

«Если Германия действительно хочет вступить в союз с Россией против Западной Европы, то Германия вновь станет полем исторической битвы завтра, – писал Гитлер. – Помимо этого, требуется совершенно необычная фантазия, чтобы представить себе, что Россия может каким-то образом прийти на помощь Германии, каким образом я не знаю».

Вождь нацистов считал, что в случае войны Германия будет подвергаться ударам с запада, а Россия никак не сможет помочь. Кроме того, в случае союза с СССР Германия, как считал Гитлер, «будет более чем когда-либо отрезана от единственной рациональной территориальной политики, направленной на обеспечение ее будущего» – захвата «гигантских земельных областей». Уже тогда Гитлер подчёркивал значение нефтяных месторождений России, которые, по его мнению, имели «такое же значение, как когда-то обладание железными и угольными рудниками».