Неизвестная рукопись Гитлера: что он там писал о России

В 1945 году рукопись так называемой «Второй книги Гитлера» была обнаружена американским офицером в сейфе бомбоубежища. Текст, написанный во второй половине 1920-ых, увидел свет только в 1961 году, когда мог рассматриваться уже только как исторический документ, проливающий свет на многие аспекты политики Гитлера.
Значительную часть книги Гитлер посвятил необходимости завоевания «жизненного пространства» для немцев, которое, как он считал, лежало на Востоке, в России.
Будущий фюрер выступал за самодостаточную экономику, которая без последствий могла выйти из системы мировой торговли. Вероятно, Гитлер предвидел экономическую блокаду и всемирный бойкот нацистского режима, хотя прямо он об этом не упоминает. Вождь национал-социалистов был озабочен проблемами сельского хозяйства, он не верил в эффективность «увеличения продуктивности почв». Выход Гитлеру виделся лишь один – завоевание новых земель.
«Меч прорубает путь для плуга», – отмечал автор книги.
Рассуждая о положении Германской империи перед Первой мировой войной, Гитлер считал тогда более предпочтительным союз с Россией, нежели с Австро-Венгрией. Такой альянс мог «развязать руки» Германии для экспансии на морях. Однако в середине 1920-х годов Гитлер расценивал Россию, наряду с Англией и Францией, как наиболее опасного в военном отношении соседа Германии. Он считал, что пока у власти в Москве находятся большевики, взаимопонимание между немцами и русскими невозможно.
Советское правительство Гитлер называл «еврейским капиталистическим», но даже если бы ему на смену пришли «русские антикапиталистические элементы», союз с СССР виделся будущему фюреру «полным безумием». «Вторая книга» по сути отрицала возможность пакта Молотова-Риббентропа:
«Если Германия действительно хочет вступить в союз с Россией против Западной Европы, то Германия вновь станет полем исторической битвы завтра, – писал Гитлер. – Помимо этого, требуется совершенно необычная фантазия, чтобы представить себе, что Россия может каким-то образом прийти на помощь Германии, каким образом я не знаю».
Вождь нацистов считал, что в случае войны Германия будет подвергаться ударам с запада, а Россия никак не сможет помочь. Кроме того, в случае союза с СССР Германия, как считал Гитлер, «будет более чем когда-либо отрезана от единственной рациональной территориальной политики, направленной на обеспечение ее будущего» – захвата «гигантских земельных областей». Уже тогда Гитлер подчёркивал значение нефтяных месторождений России, которые, по его мнению, имели «такое же значение, как когда-то обладание железными и угольными рудниками».
Подводя итог, Гитлер назвал революционные события в России, несмотря на их жестокость, «счастьем для будущего», так как именно они позволили Германии «искать цель немецкой внешней политики там, где она только и может лежать исключительно: территория на востоке».