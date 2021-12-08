«Срывало кресты и купола»: смерч, который предсказал революцию

Хотя между Москвой и Великими равнинами мало общего, у нас тоже бывают смерчи огромной силы. Один такой надолго запомнился современникам и был воспринят многими как знак грядущих бедствий. Суеверные очевидцы, как ни странно, оказались правы. Всего через год началась Первая русская революция, через десять лет — Первая мировая война, а еще через три года — две революции. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Жизнь Клима Самгина» Кадр из фильма «Жизнь Клима Самгина»

1904 год вообще был не самым простым для России. В феврале началась не слишком удачная Русско-японская война, тогда же восстали политические заключенные в Якутске. В апреле на Китайско-Восточной железной дороги произошла трагедия — крушение пассажирского поезда. В самой России тоже было неспокойно. Эсеры-бомбисты устроили настоящую охоту за высокопоставленными сановниками. Во время покушений погибали и случайные прохожие. Впрочем, иногда действовали и одиночки. В начале июня финский чиновник Евгений Шауман смертельно ранил генерал-губернатора Финляндии Николая Ивановича Бобрикова, сторонника тотальной русификации.

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А 29 июня 1904 года невиданный ранее вихрь разрушил восточные окраины Москвы. Он сформировался в Тульской области, но во всю свою мощь развернулся в старой столице. Смерч снес Анненгофскую рощу, Люблино, Карачарово, Чагино, Капотню, Грайвороново. Также сильно пострадали Кузьминки, Калитники, Лефортово, Сокольники, Лосиный остров, Басманная и село Петровско-Разумовское.

Владимир Гиляровский так вспоминал об этом событии:

«Пожелтело небо, налетели бронзовые тучи, мелкий дождь сменился крупным градом, тучи стали черными, они задевали колокольни. Наступивший мрак сменился сразу зловеще жёлтым цветом. Грянула буря, и стало холодно. Над Сокольниками спустилась чёрная туча — она росла снизу, а сверху над ней опускалась такая же другая. Вдруг всё закрутилось … среди зигзагов молний вспыхивали жёлтые огни, и багрово-жёлтый огненный столб крутился посередине. Через минуту этот ужас оглушающе промчался, руша все на своем пути. Неслись крыши, доски, звонили колокола; срывало кресты и купола, вырывало с корнем деревья; огромная Анненгофская роща была сбрита; столетние деревья или расщеплены, или выворочены с корнем. Было разрушено огромное здание Кадетского корпуса (на самом деле только сорвало крышу, дом уцелел — прим.редакции) и Фельдшерской школы. По улицам — горы сорванных железных крыш, свёрнутых в трубочку, как бумага. Кое-где трупы. Много убитых и раненых».

Сейчас предполагают, что в Москве бушевало сразу три смерча, а ширина грозового облака доходила до двадцати метров. Вихрь ушел в сторону Мытищ, где и исчез.

Ресторан Золотой Якорь в Сокольниках

В летописи церкви Рождества Богородицы в селе Суханово сказано, что в Капотне снесло 200 домов, в Чагине из 67 домов уцелели только 2 дома, а Хохловка уничтожена.

Газета «Русское слово» сообщала: «Около 4-х часов от нависших облаков стало темно; ветер стих, раздалось несколько оглушительных ударов грома. Седые облака быстро закружились на одном месте. Падали крупные градины. Небо дымилось, и облачная воронка стала опускаться на землю. Картина была величественная. Кругом ни ветерка, а небо бурлит. Облачный столб рос, облака закипели. Вдруг к гулу, который несся со стороны крутящегося столба, присоединилось ужасное зрелище. Роща близ станции Люблино стала исчезать с лица земли. Парк в 8 десятин Голофтеева не существует. Раненого мальчика перевезли в Яузскую больницу. Его нашли в этом парке. Деревья падали, срывались крыши с дач, тряслись стены, колебалась земля».

Разумеется, такое событие вызвало страх даже у здравомыслящих людей. А в народе поползли слухи, что вихрь предвещает мор, войну, бунты и другие катаклизмы.

Москвич Николай Варенцов, который во время смерча ехал из Москвы в свое имение в Бутово так описывает впечатления: «Порывы ветра раскачивали вагон из стороны в сторону, с опасностью, что может быть опрокинутым; уйти же из вагона не представлялось возможным: град, как бешеный, колотил по крыше вагона, а дождь лил как из ведра... На станции Царицыно было такое же смятение и рассказы о несчастиях от урагана; говорили, что в селе, расположенном по Москве-реке, с балкона дома священника смерч выхватил какого-то семинариста, пришедшего в гости к сыну священника, отнесло его к колокольне и о стену разбило ему голову, а из спальни священника был выхвачен железный сундук и, как перышко, перенесен на другую сторону реки; река же в это время разделилась широкой полосой на две части, и дно реки было видно на всю ее ширину...В моем имении обошлось сравнительно благополучно: было вырвано с корнями и поломано несколько сотен деревьев. Перед парадным подъездом дома находилась старая красивая береза, хотя она была не на месте, но при стройке дачи я пожалел ее срубить; эту березу смерч вырвал с корнем и ствол ее скрутил жгутом. Я эту скрученную часть березы приказал вырезать на память, чтобы в будущем она могла напомнить об этом страшном урагане…».

Двор дома Епархиального свечного завода в Посланниковом переулке; на этот двор был перенесен ураганом дом соседнего владельца.

Он же передает слухи, ходившие не только среди неграмотных крестьян, но и образованных обывателей:

«Многие старики говорили: «Это знамение Божие! Это перст Божий!» – усматривая в урагане показатель для дальнейших тяжелых бедствий для России, с разными дурными для нее последствиями. Уверяли, что большие народные бедствия почти всегда сопровождаются необычайными и необъяснимыми явлениями в природе. Ставили в пример библейское предание о царе Валтасаре, видевшем во время пира руку, пишущую непонятные слова: «Мене, мене, текел, упарсин».

А вот свидетельство Юрия Бахрушина, будущего театрального критика и балетоведа: «Помню, как мать резко оборвала мой неуместный смех — только тогда я понял, что старшие боятся, что происходит какое-то стихийное бедствие. Туча промчалась над нами мгновенно, через пять минут она уже была на горизонте, и снова засияло солнышко, словно ее и не было. Лишь два-три порыва резкого ветра проводили ее на северо-восток. Через полчаса приехал из Москвы дед Носов, как всегда, на своей ечкинской тройке. Он был бледен. Зловещая туча встретилась ему тогда, когда он только что проехал Аненгофскую рощу на Владимирском шоссе. Она неслась уже совсем низко над землей и миновала их в несколько секунд. Они остановили лошадей и вместе с ямщиком встали в коляске и стали смотреть ей вслед. Вот туча, задевая деревья, докатилась до Аненгофской рощи и скрыла ее из виду, и через несколько мгновений она пронеслась уже дальше. Как при чистой перемене на театре, перед дедом неожиданно вырос Аненгофский дворец среди голого поля. Могучий бор из вековых дубов и мачтовых сосен, скрывавший здание от шоссе, перестал существовать. Деревья со стволами в несколько обхватов были переломлены на несколько частей, как жалкие спички».