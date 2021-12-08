Какие цвета в Японии запрещены для обычных людей

Сложно переоценить значение традиций для японского общества. Даже сейчас они играют огромную роль в повседневной жизни, хотя правила поведения стали гораздо проще. Значение имеет все и даже цвет одежды. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Последний самурай» Кадр из фильма «Последний самурай»

Вообще одежда в сословном обществе всегда была показателем статуса, но в Японии определенные цвета были недоступны большинству людей. В 603 году принц-регент Сётоку ввел систему двенадцати званий и чинов, которую позаимствовал из Китая времен династии Суй. Каждому рангу соответствовал свой цвет и аксессуары. Нововведение было призвано усилить власть императора, ослабить могущественные кланы и помочь незнатным, но способным выдвиженцам из низов. Хотя система так и не стала по-настоящему эффективной, особое значение оттенков сохранилось. А некоторые цвета стали исключительной привилегией императорской фамилии и высшей аристократии.

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Во-первых, сумаховый цвет. Одежду такого цвета носили только действующие императоры Японии и больше никто. Запрет распространялся даже на ближайших родственников монарха. До сих пор этот желто-оранжево-коричневый цвет используется во время интронизации. Оттенок получают из плодов сумаха, отсюда и название.

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Красные кусты сумаха

Во-вторых, желто-рыжий цвет, отличительный признак наследников престола. Во время официальных церемоний кронпринцы щеголяли в одежде такого цвета.

В-третьих, гардениевый цвет, который дублировал предыдущий, а поэтому тоже был запретным для простых смертных. Впрочем, император мог пожаловать правом носить этот цвет отличившегося аристократа. Его получали из плодов гардении.

Кадр из фильма «Сегун»

До сих пор эти три оттенка неофициально остаются привилегией императорской фамилии. Кстати, подобные обычаи учитывают и высокопоставленные иностранные гости. Однако до эпохи Мэйдзи в список входило еще несколько цветов.