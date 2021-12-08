Бедлам: страшная история психиатрической больницы

В XIII веке была открыта Бетлемская королевская больница, или, как позже ее прозвали, "Бедлам", предназначенная для душевнобольных. А через некоторое время это место стали считать одним из самых жутких учреждений Великобритании. "Рамблер" расскажет, что происходило в стенах самой зловещей психиатрической клиники Лондона.

Фото: wikimedia.org wikimedia.org

Изначально в заведение попадали бездомные, пожилые люди, оставшиеся без близких родственников и многие другие душевнобольные. Но со временем Бедлам стал местом, где происходили мучительные истязания, психологические опыты и жестокое обращение с пациентами.

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Все началось с того, что вещи и деньги, которые жертвовали, расходились между сотрудниками лечебницы и чиновниками, которые курировали заведение, а вторая половина продавалась либо самим пациентам, либо уже на стороне. В итоге, больные ходили без одежды, спали на мокрой соломе, питались объедками и пили грязную воду. Несмотря на внимание властей, условия содержания в Бедламе так и не улучшились.

К концу XVII века персонал решил продавать билеты в больницу всем желающим, которые хотели посетить ее и понаблюдать за пациентами. Посетители, в свою очередь, всячески пугали больных: тыкали в них пальцами, кричали, старались разозлить.

Когда руководство лечебницы прекратило так называемые экскурсии, сотрудники настолько озлобились, что начали вымещать свой гнев на пациентах. На ситуацию также повлияло, что пост главного хирурга Бедлама занял доктор Брайан Краутер. Он занимался изучением человеческого мозга, и для своих исследований медик приказывал своим сотрудникам умерщвлять пациентов любыми доступными способами.

А когда его место занял Джон Хаслам, начались другие испытания для пациентов. Он обливал их холодной водой, по несколько часов держал в холодных ваннах, использовал мощнейший заряд тока, "лечил" кровопусканием и не только.