Как сидел в тюрьме террорист Салман Радуев

В начале 1990-х Салман Радуев, сделавший карьеру в качестве комсомольского вожака, добился должности префекта Гудермесского района. С началом чеченской войны он целиком посвятил свою жизнь деятельности на стороне сепаратистов.

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Радуев был лидером крупных бандформирований в обеих чеченских кампаниях. Самым ярким фактом его военной карьеры считают поход на Кизляр в 1996 г. В результате боев в окрестностях поселка Первомайского он прорвал окружение и с частью отряда ушел в Чечню. По данным российских спецслужб Радуев был организатором терактов на пятигорском и армавирском вокзалах в 1997 году.

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В марте 2000 г. Радуева удалось задержать в поселке Новогрозненский в Чечне. Спустя полгода суд приговорил его к пожизненному заключению. Поданную им апелляцию Верховный суд РФ не удовлетворил. С конца 2001 года чеченский террорист отбывал заключение в колонии для «смертников» под Соликамском, известной как «Белый лебедь». В ней он пробыл всего девять месяцев.

К «особому» заключенному было приковано внимание СМИ. Его неоднократно посещали журналисты, которым бывший боевик охотно давал интервью. Замминистра Минюста РФ Юрий Ковалев заявил прессе, что Радуева в тюрьме «никто не трогал даже пальцем». Его соседом по камере был матерый уголовник, сидевший за многочисленные убийства. Ни с сокамерниками, ни с администрацией тюрьмы он никогда не конфликтовал. В заключении он начал писать книгу о судьбе чеченского народа.

Что же сгубило одиозного боевика? Официальная причина смерти Радуева звучит туманно: «гемморагический васкулит неясной этиологии». При этом заболевании происходят множественные внутренние кровоизлияния, не сворачивается кровь. Еще до ареста Радуев имел проблемы с ЖКТ. По сведениям «Коммерсанта» в декабре 2002 г. он начал соблюдать мусульманский пост, отказываясь от пищи в дневное время. Это подкосило и без того ослабленное здоровье чеченского боевика.

По результатам гастроскопии у него была выявлена язвенная болезнь. Радуев был госпитализирован в городскую больницу Соликамска. За три дня до смерти ему был поставлен официальный диагноз, от которого он и скончался.