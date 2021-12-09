В каком случае Сталин готов был взорвать Ленинград

8 сентября 1941 года, когда Ленинград окружили немецкие и финские войска, начался страшный 872-дневный период в истории города – блокада. Мало кто знает, что, опасаясь за судьбу войск Ленинградского фронта, Сталин готов был сдать город вермахту – но уже в разрушенном виде.

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«Эти планы кажутся невероятными»

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Согласно версии ряда исследователей, генерал армии Георгий Жуков накануне переброски на Ленинградский фронт получил от Сталина инструкцию: в случае, если северную столицу не удастся удержать, её следует взорвать, а войска – вывести из окружения. Речь шла о полумиллионе солдат и офицеров, спасение которых, учитывая грандиозные потери 1941 года, представлялось Ставке важнейшим делом.

Однако сам Жуков в «Воспоминаниях и размышлениях» утверждает, что узнал о подобных планах только 9 сентября, по прибытии в блокированный город. Понимая, насколько шокирующей в 1969 году могла быть правда военного времени, маршал «щадит чувства читателей», умалчивая о подробностях операции.

«Уже в Смольном я узнал, что рассматривается вопрос о мерах, которые следует провести в случае невозможности удержать Ленинград, – писал Жуков. – Эти меры (я не буду их перечислять) предусматривали уничтожение важнейших военных объектов. Сейчас, четверть века спустя, эти планы кажутся невероятными».

Жуков явно лукавит, употребляя словосочетание «военные объекты» – на самом деле под этим понимались отнюдь не только штабы, казармы и оборонные предприятия.

Некоторые публицисты видят в готовности Сталина уничтожить Ленинград признак застарелой ненависти вождя к «городу Кирова», однако в действительности ничего особенного в этих планах не было. Масштабные разрушения были городским вариантом тактики «выжженной земли». Показательна в этом смысле судьба Киева. Перед приходом немцев советские диверсанты заминировали древний Крещатик, и он буквально взлетел на воздух через несколько дней оккупации.

«План «Д»

Нереализованные «меры» по уничтожению промышленности и инфраструктуры Ленинграда историки именуют «Планом «Д». Сборник рассекреченных документов, проливающий свет на эту операцию, был опубликован в 2005 году в серии «Архив большого дома». По словам участвовавшего в издании историка Никиты Ломагина, подготовка плана по предприятиям Ленинграда началась 15 сентября, а актуальным он оставался вплоть до февраля 1944 года. Перечень объектов, подлежащих уничтожению в случае отхода войск, составляли особые «тройки» при райкомах ВКП (б) Ленинграда. Координировал работу прилетевший из Москвы вместе с Жуковым заместитель наркома внутренних дел Всеволод Меркулов.

В некоторых публикациях масштабы запланированных разрушений сильно преувеличены – говорится о 58 тысячах объектов, в т.ч. жилых домов. В действительности же, как следует из обнародованных документов, к началу октября появился список из 380 объектов (из них 250 важнейших). В нём фигурируют как крупные промышленные предприятия (Ижорский завод, «Электросила», завод им. Кирова), так и менее ценные для обороны (дрожжевой завод, фабрика грампластинок).

Также планировалось взорвать крупные магазины («Пассаж», Дом Ленинградской Торговли), электростанции, железнодорожные депо, телефонные станции, мосты через Неву и т.д. Здания предполагалось поджигать и затапливать, а приборы и агрегаты на заводах – разбивать топорами и кувалдами. Часть взрывных устройств, вероятно, как и в Киеве, должна была сработать уже после занятия города немцами.

«Если всё это так, то становится понятным, почему городские власти не заготовили запасов продовольствия. Они были заняты минированием», — отзывался о «Плане «Д» автор «Блокадной книги» Даниил Гранин.