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2 часа назад

Россияне пытаются прорваться в ТЦ по QR-кодам от утюгов и куриц

Жители Ростовской области, пытаясь попасть на объекты, закрытые для невакцинированных посетителей, предъявляют подложные документы. Об этом сообщил глава управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев в ходе онлайн-брифинга, трансляция которого велась в соцсети «ВКонтакте» ведомства.

Россияне пытаются прорваться в ТЦ по QR-кодам от утюгов и куриц
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Он рассказал, что жители часто предъявляют вместо QR-кодов о вакцинации от коронавируса коды от различных товаров. В частности, люди выдавали за свои коды от стиральных машин, утюгов и даже курицы.

Ковалев отметил, что несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом в регионе, многие воспринимают ограничения, как формальность.

Тем временем в Ростовской области уже действует система обязательного предъявления QR-кодов для доступа в торговые центры, заведения общественного питания, салоны красоты, ЗАГСы, спортивные и культурные учреждения.

Ранее мы писали о сокращении срока действия ПЦР-тестов.

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