Зачем американцы запустили в космос 480 млн иголок

В 1960-е годы американцы решили выпустить на околоземную орбиту 460 миллионов медных иголок. «Рамблер» расскажет, для чего был проведен подобный эксперимент.

Все началось с проекта «Вестфорд», в котором американцы собирались при помощи ракеты-носителя вывести в космос особый спутник системы «Мидас» с контейнером, где находились те самые медные иглы, точнее, мелко нарезанная проволока. Далее специальное устройство спутника должно было рассыпать их в космосе. Эксперимент удался только с третьего раза. Первый старт состоялся в октябре 1961 года, последний – в 1963-м.

Многие люди задавались вопросом, зачем же ученые засеяли космос 480 миллионами медными обрезками. В Советском Союзе предположили, что американцы таким образом планировали создать новое космическое оружие, которые было бы опаснее, чем уже имеющееся.

Но на самом деле проект «Вестфорд» был осуществлен по заказу Министерства обороны США. На протяжении долгого времени информация оставалась засекреченной, а люди продолжали паниковать. Через некоторое время на заседании ООН представитель США Эдлай Стивенсон объяснил, что все это было сделано для усиления радиоволн. Дело в том, что орбитальное кольцо было невозможно собрать на орбите, и тогда было принято решение запустить около половины миллиона медных проволок. Каждая иголка являлась дипольной антенной, принимающей сигнал с Земли для передачи соседним антеннам, что в целом усиливало сигнал.