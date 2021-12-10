Российская журналистка о жизни в Афганистане: что происходит сейчас

Журналистка Александра Ковальская съездила в Афганистан рассказала "Туту", как изменилась жизнь в Кабуле при талибах и чего боятся местные. "Рамблер" передает ее слова.
Когда наступило время отправляться в командировку, авиасообщение было нарушено, а наземные границы закрыты. Во всяком случае, об этом писали в новостях. Но Александра быстро связалась с иностранными журналистами, которые поделились "рабочим" маршрутом.
Обычно зарубежные журналисты не подвергаются нападениям со стороны талибов, поэтому девушка летела самолетом и ехала на машине спокойно. Однако местных журналистов часто преследуют, и это тоже характеристика жизни "после".
По приезде в Кабул журналистка не заметила ничего необычного, хотя воображение рисовало ей пустой город и граждан, которые прячутся в своих квартирах. Но все оказалось совсем не так.
"Кабул живет обычной жизнью, женщин на улицах не стало меньше, да и на работе я их тоже вижу — и в магазинах, и в министерствах. Одеваются они абсолютно так же, как и раньше, девушки в джинсах и с яркими платками на самом затылке — не редкость. Барбершопы не закрылись, и кабульцы сами мне не раз говорили, что талибам сейчас нет дела до длины чьей-то бороды".
По словам Александры, вооруженных людей в городе стало заметно больше, также изменился флаг. Раньше был красно-зелено-чёрный, а теперь белый с символикой исламского эмирата. Но кажется не это главная проблема Афганистана.
"В стране нет денег — правительственные активы заморожены. Чиновники не торопятся выходить на работу, потому что знают, что зарплаты не будет. Магазины, рестораны и кафе стоят пустые — люди не знают, что будет завтра, и боятся «купить лишнее яблоко». Большая часть образованных и опытных людей покинула страну".
В стране есть проблемы со светом, интернетом, водой и отоплением. По оценкам ООН, в 2022 год 97% афганцев окажутся за чертой бедности, а 23 миллионам афганцев грозит голодная смерть.