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1 час назад

Почему на самом деле не существует картины Репина «Приплыли»

Многие до сих пор употребляют выражение «Картина Репина «Приплыли», которое метко описывает ситуацию, когда человек попал в неудобную ситуацию. Но в действительности Илья Ефимович Репин не имеет отношения к этому живописному полотну. Да и называется картина по-другому. Подробности — в статье «Рамблера».

Почему на самом деле не существует картины Репина «Приплыли»
Фото: Лев Соловьев. «Монахи» («Не туда заехали»)Лев Соловьев. «Монахи» («Не туда заехали»)

Итак, на картине мы видим монахов на лодке, которые неожиданно для себя оказались не у берегов своей тихой обители (силуэт монастыря просматривается на горизонте), а возле импровизированной сельской купальни. Художник подчеркивает юмор ситуации. Самый старший монах посмеивается в бороду, двое с любопытством рассматривают нагих барышень. Женщины также по-разному реагируют на ситуацию: одни смущаются, другие веселятся, третьи даже испуганы, а некоторые и вовсе не обращают внимания на незваных гостей.

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Это картина в массовом сознании получила ошибочное название «Приплыли» и была приписана Илье Репину, хотя создал ее совсем другой художник, талантливый, но малоизвестный — Лев Соловьев.

Он родился в 1837 году в крестьянской семье и был самоучкой, начальные навыки живописи получил в иконописной мастерской в Воронеже.

Потом переехал в Петербург, где стал вольнослушателем Императорской Академии художеств. Однако в столице он не задержался и вскоре вернулся в Воронеж, где писал иконы, портреты и жанровые картины. Также Соловьев работал над иллюстрациями к произведениям Некрасова. Художник умер в 1919 году в селе Усманские Выселки.

Илья Репин. «Не ждали»

Своей самой знаменитой картине он дал двойное название — «Монахи» и «Не туда заехали». Второе название, кстати, уже похоже на «Приплыли», но еще большее сходство прослеживается с названием известной картины Ильи Репина «Не ждали», по аналогии с которым оно и возникло. Почему же произошла путаница?

Искусствоведческая байка гласит, что в тридцатые годы «Монахи» Соловьева были выставлены вместе с картинами Репина «Не ждали» и «Бурлаки на Волге». По одной из версий, экспозиция проходила в Сумском музее. Соседство сыграло роковую роль: от посетителей картина Льва Григорьевича получила новое название и нового автора.

Лев Соловьев. «Сапожники»

В настоящее время картина «Монахи» находится в Сумском областном художественном музее. А в Третьяковской галерее можно посмотреть другое полотно мастера — «Сапожники».

Истории,Лев Соловьев,Илья Репин,
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