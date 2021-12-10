«Хлебная зависимость СССР»: как ее использовали США в «холодную войну»

С середины 1960-х годов СССР приступил к масштабным закупкам американского зерна. Официальные заявления властей о том, что такой шаг позволит быстро решить проблему с хлебом в неурожайных регионах, имели мало общего с действительностью.

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Нежданный дефицит

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В 1960 году СССР внезапно охватил продовольственный кризис. С прилавков магазинов исчезли некоторые виды круп, яичная вермишель, сливочное масло, топленое молоко, мясные полуфабрикаты, буженина. Но что самое странное, начались перебои с мукой и белым хлебом. «В хлебных магазинах были установлены ограничения: продавались лишь батоны сероватого хлеба, который готовили с примесью гороха», – писал автор «Незнайки» Николай Носов.

В декабре 1963 года советское правительство вынужденно закупает в США партию зерна в 12 млн тонн, а к 1970-м годам импорт зерновых - уже на потоке. В обмен на бесперебойные поставки зерна Вашингтон фактически вынуждает Москву продавать в США нефть по заниженным ценам.

20 октября 1975 года между двумя государствами был подписан долгосрочный договор, согласно которому СССР обязывался ежегодно закупать в США 6 млн тонн зерна на сумму не менее 1 млн долларов. Наша страна получала также право фактически без ограничения увеличивать объем закупок. Статистика свидетельствует, что за 1976 год в СССР собрали 186,8 млн тонн зерна, а в США - на 1 млн тонн больше. Конечно, 255-миллионное население Советского Союза потребляло заметно больше хлеба, чем 216-миллионное население Соединенных Штатов, однако это вряд ли объясняет огромные масштабы импорта американского зерна.

По заявлению советского правительства, такая ситуация была вызвана отнюдь не дефицитом зерна, а желанием высвободить дополнительные мощности для производства мясомолочной продукции, которая могла бы «улучшить питание советских людей». Экономисты утверждали, что все дело в целесообразности. К примеру, на Дальний Восток было выгоднее транспортировать зерно из США, а не из Украины или Казахстана.

Вынужденная мера

Впрочем, глубинные причины оказались другими. Совершенно очевидно, что затеянные еще Хрущевым экономические реформы, которые должны были привести страну к более экономичному хозяйствованию, начали давать сбои. Кукурузная кампания, освоение целины, ликвидация «неперспективных деревень», химизация почв и, как следствие, их быстрое истощение – все это сказывалось на количестве и качестве урожая зерновых.

Американские СМИ сообщали, что СССР был вынужден закупать зерно в США из-за того, что экстенсивные методы освоения земель не работали. В подтверждение сказанного служба «Голос Америки» приводила статистику: «Если в 1954-1958 годах средняя урожайность пшеницы в СССР достигала 7,3 центнера с гектара, то к 1962 году она снизилась до 6,1 центнера».

Отечественные эксперты высказывают еще одну версию «хлебной» зависимости от США. До 1960-х годов в СССР значительная доля помола муки и выпечки хлеба лежала на кооперативном секторе. Государственные хлебозаводы существовали преимущественно в крупных городах, причем ассортимент изделий был крайне скудным, бóльшую же часть хлебобулочной продукции выпускали частные хлебопекарни, представленные артелями. В середине 1960-х в СССР была полностью ликвидирована промысловая кооперация, а ее предприятия национализированы. На них были введены абсолютно ненужные административные должности, которые съедали львиную долю бюджета, отнюдь не способствуя повышению эффективности работы предприятия. В результате исчезла материальная заинтересованность сотрудников, что моментально сказалось на качестве и объемах выпускаемой продукции. Даже при достаточных запасах зерна мукомольные и хлебобулочные заводы уже не могли удовлетворять потребности страны.

На «хлебной игле»

В начале 1980 года, когда закупки зерна в США достигли 16 млн тонн, американские власти из-за вторжения советских войск в Афганистан неожиданно ввели торговое эмбарго. Теперь СССР вынужден был увеличить поставки зерновых из других стран – Канады, Аргентины, Австралии. К 1984 году на долю советских закупок приходилось более 15% мирового импорта зерна – 46 млн тонн.

Многие аналитики объясняют сложившееся положение не столько проблемами СССР, сколько стремлением США подорвать экономическую мощь своего геополитического конкурента. Любопытный факт: советско-американское торговое соглашение предусматривало инспекцию представителями США советских зерновых площадей. Сегодня уже известно, что директор ЦРУ Уильям Кейси (1981-1987 гг.) пытался создать из главных мировых экспортеров зерна международный картель, способный удерживать нужные ему цены на зерно, а также контролировать зерновой экспорт из СССР. Одной из задач картеля было заставить СССР подписывать долгосрочные контракты на поставки зерна. В результате советский импорт зерна не прекращался даже в те годы, когда в СССР была высокая урожайность зерновых: нереализованные излишки просто гнили в советских портах, на складах и сухогрузах.

Еще один удар был нанесен по золотому запасу СССР. Когда в нашей стране не хватало валюты, поставки зерна приходилось оплачивать золотым резервом. По оценкам американских аналитиков, на эти нужды в период с начала 1960-х до середины 1980-х Советский Союз потратил свыше 900 тонн золота. В год расходовалось в среднем от 12% до 15% всех золотовалютных средств страны.