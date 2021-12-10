Названы главные события 2021 года

Стали известны самые обсуждаемые события 2021 года. В топ главных попали пандемия коронавируса, выборы в Госдуму и премия «Оскар». Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на данные системы анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics.

Отмечается, что в текущем году пользователи чаще всего интересовались COVID-19. Специалисты обнаружили 31,2 миллиона упоминаний этой темы в публичных записях и комментариях с января по декабрь. Также среди топ-3 тем назвали вакцинацию от коронавируса (22 миллиона упоминаний) и самоизоляцию, удаленку и локдаун (12,3 миллиона упоминаний).

Россияне активно обсуждали в социальной сети общественно-политические темы, в частности протесты (5,29 миллиона упоминаний), введение QR-кодов (3 миллиона упоминаний), выборы в Госдуму (1,4 миллиона упоминаний), перепись населения (485 тысяч упоминаний) и строительство газопровода «Северный поток-2» (451 тысяча упоминаний).

В рейтинг попали культурные и спортивные события, а также новости из мира игр. В 2021 году пользователи много писали о премии «Оскар» (992 тысячи упоминаний), конкурсе «Евровидение» (394 тысячи упоминаний), чемпионате Европы по футболу (714 тысяч упоминаний), «Олимпийских играх» (624 тысячи упоминаний) и игре Cyberpunk 2077 (467 тысяч упоминаний). Многие юзеры переживали за судьбу персонажей южнокорейского сериала «Игра в кальмара» (321 тысяча упоминаний).