Какие привычки Ельцина беспокоили «главного кремлевского лекаря»

Известный кардиолог Евгений Чазов являлся лечащим врачом нескольких генеральных секретарей Советского Союза. Свое здоровье ему доверяли и Леонид Брежнев, и Юрий Андропов, и Михаил Горбачев. А вот следующий за Горбачевым глава государства услуги Чазова отверг. Борис Ельцин не скрывал своей неприязни к Евгению Ивановичу. Поэтому медики, обслуживавшие президента, советовались с Чазовым только в самых крайних случаях.
В течение нескольких десятилетий Чазов был лечащим врачом высокопоставленных чиновников, а также обслуживал Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Михаила Горбачева. Лидеры страны ценили Евгения Чазова за профессионализм. Именно им была разработана принципиально новая программа лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, Чазов стал одним из инициаторов создания движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», которое в 1985 году получило Нобелевскую премию.
Никогда не скупились на награды для Чазова и лидеры страны. Горбачев даже предложил Евгению Ивановичу занять пост министра здравоохранения. На этой должности Чазов находился с 1887 по 1990 годы. Чазов трижды становился лауреатом государственных премий, а также многократно удостаивался различных медалей и орденов. В коллекции Евгения Ивановича имеются и медаль Столыпина, и 4 ордена Ленина, и ордена «За заслуги перед Отечеством». Последние награды он получил уже из рук Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Не жаловал кардиолога только первый президент России Борис Николаевич Ельцин, и на то были свои причины.
В связи с тем, что пациентами Евгения Чазова на протяжении многих лет являлись не только генсеки, но и чиновники рангом пониже, кардиолог был знаком с Борисом Ельциным еще задолго до того, как тот стал президентом. Как пишет Александр Хинштейн в своей книге «Ельцин, Кремль, история болезни», со ссылкой на слова Михаила Горбачева, в 1987 году, когда Ельцин был еще членом Президиума Верховного Совета СССР, он совершил попытку самоубийства. Так как в то время Чазов являлся министром здравоохранения, он одним из первых узнал о случившемся и даже собрал консилиум из опытных психиатров во главе с профессором Наджаровым.
Особую тревогу у Евгения Чазова уже в те годы вызывало пристрастие Ельцина к обезболивающим препаратам и алкоголю. Причем, эти вещества Борис Николаевич употреблял вперемешку. Понятно, что врачи посоветовали Ельцину отказаться от спиртного и опасных медикаментов. Однако, как утверждает Александр Ушаков, автор книги «Утомленные вином», рекомендации светил советской медицины будущий президент воспринял в штыки. Сам Евгений Чазов вспоминал о том, что Ельцин заявил врачам, что он абсолютно здоров и не нуждается в нравоучениях.
Именно по причине излишней осведомленности Евгения Чазова о своих пристрастиях Борис Ельцин и невзлюбил кардиолога. По крайней мере, так считает сам Чазов. В своей книге «Здоровье и власть. Воспоминания кремлевского врача» Евгений Иванович пишет: «Уже тогда он (Ельцин) не любил людей, которые слишком многое о нем знали». Примечательно, что о том, что Ельцин его не жалует, Чазов поначалу даже не догадывался. По словам врача, незадолго до президентских выборов он получил анонимное письмо, в котором неизвестный советовал ему наладить отношения с Ельциным. Так Чазов узнал о том, что Ельцин его недолюбливает.
Однако ни в тот момент, ни позже Чазова это обстоятельство нисколько не волновало. Как признавался сам кардиолог, он был даже рад тому, что ему не приходится разделять заботы лечащих врачей главы страны, который так и не отказался от вредных привычек. Впрочем, летом 1995 года ему пришлось прийти Ельцину на помощь. Тогда у Бориса Николаевича развился инфаркт миокарда, и кремлевские доктора сами попросили Чазова проконсультировать их. Евгений Иванович поинтересовался у медиков, знает ли о консилиуме Коржаков, начальник охраны президента, который тоже его терпеть не мог. Ему ответили, что Коржаков так напуган, что согласен на любого, но только первоклассного специалиста.