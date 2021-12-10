Какие привычки Ельцина беспокоили «главного кремлевского лекаря»

Известный кардиолог Евгений Чазов являлся лечащим врачом нескольких генеральных секретарей Советского Союза. Свое здоровье ему доверяли и Леонид Брежнев, и Юрий Андропов, и Михаил Горбачев. А вот следующий за Горбачевым глава государства услуги Чазова отверг. Борис Ельцин не скрывал своей неприязни к Евгению Ивановичу. Поэтому медики, обслуживавшие президента, советовались с Чазовым только в самых крайних случаях.

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В течение нескольких десятилетий Чазов был лечащим врачом высокопоставленных чиновников, а также обслуживал Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Михаила Горбачева. Лидеры страны ценили Евгения Чазова за профессионализм. Именно им была разработана принципиально новая программа лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, Чазов стал одним из инициаторов создания движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», которое в 1985 году получило Нобелевскую премию.

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Никогда не скупились на награды для Чазова и лидеры страны. Горбачев даже предложил Евгению Ивановичу занять пост министра здравоохранения. На этой должности Чазов находился с 1887 по 1990 годы. Чазов трижды становился лауреатом государственных премий, а также многократно удостаивался различных медалей и орденов. В коллекции Евгения Ивановича имеются и медаль Столыпина, и 4 ордена Ленина, и ордена «За заслуги перед Отечеством». Последние награды он получил уже из рук Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Не жаловал кардиолога только первый президент России Борис Николаевич Ельцин, и на то были свои причины.

В связи с тем, что пациентами Евгения Чазова на протяжении многих лет являлись не только генсеки, но и чиновники рангом пониже, кардиолог был знаком с Борисом Ельциным еще задолго до того, как тот стал президентом. Как пишет Александр Хинштейн в своей книге «Ельцин, Кремль, история болезни», со ссылкой на слова Михаила Горбачева, в 1987 году, когда Ельцин был еще членом Президиума Верховного Совета СССР, он совершил попытку самоубийства. Так как в то время Чазов являлся министром здравоохранения, он одним из первых узнал о случившемся и даже собрал консилиум из опытных психиатров во главе с профессором Наджаровым.

Особую тревогу у Евгения Чазова уже в те годы вызывало пристрастие Ельцина к обезболивающим препаратам и алкоголю. Причем, эти вещества Борис Николаевич употреблял вперемешку. Понятно, что врачи посоветовали Ельцину отказаться от спиртного и опасных медикаментов. Однако, как утверждает Александр Ушаков, автор книги «Утомленные вином», рекомендации светил советской медицины будущий президент воспринял в штыки. Сам Евгений Чазов вспоминал о том, что Ельцин заявил врачам, что он абсолютно здоров и не нуждается в нравоучениях.

Именно по причине излишней осведомленности Евгения Чазова о своих пристрастиях Борис Ельцин и невзлюбил кардиолога. По крайней мере, так считает сам Чазов. В своей книге «Здоровье и власть. Воспоминания кремлевского врача» Евгений Иванович пишет: «Уже тогда он (Ельцин) не любил людей, которые слишком многое о нем знали». Примечательно, что о том, что Ельцин его не жалует, Чазов поначалу даже не догадывался. По словам врача, незадолго до президентских выборов он получил анонимное письмо, в котором неизвестный советовал ему наладить отношения с Ельциным. Так Чазов узнал о том, что Ельцин его недолюбливает.