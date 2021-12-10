Как кошка помогла ученому совершить переворот в науке

Выдающийся ученый Юрий Кнорозов сделал потрясающее открытие и совершил настоящий переворот в науке, сумев расшифровать письмена майя. Легенда гласит, что сделал он это, благодаря своей любимой кошке Асе. Действительно ли состоялся научный тандем с животным или это всего лишь миф, читайте в материале "Рамблера".

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Заинтересовался разгадкой древних иероглифов Кнорозов во время учебы на историческом факультете МГУ. Юрий прочитал статью немецкого ученого Пауля Шелльхаса “Дешифровка письма майя — неразрешимая проблема” и возмутился:

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Как это неразрешимая проблема? То, что создано одним человеческим умом не может не быть разгадано другим!

Ученый поставил себе цель — во что бы то ни стало расшифровать письмена.

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В ходе кропотливой работы, изучив множество имеющихся на тот момент трудов по интересующей его теме, Кнорозов пришел к выводу, что письменность майя — это фонетическое письмо, каждый символ которого так или иначе связан со звучанием. Дешифровку символов ученый рассматривал как практический подход к более общей теории сигнализации и коллектива. Он сумел доказать, что символы майя можно читать и показал, как это сделать. Легенда гласит, что идею о том, как расшифровать неподдающиеся ранее никому из ученых письмена ему подсказала любимая кошка Ася.

Кнорозов наблюдал, как Ася учит родившегося у нее котенка умываться, ловить мышей, ухаживать за собой, и понял, что сигналы, которые подает кошка своему малышу, очень сильно похожи на сигналы людей. На основе этих наблюдений ученый сделал выводы, которые позже легли в основу его статьи "К вопросам о классификации сигнализации". Эта работа произвела в научной среде настоящий переворот. Интересно, что этот переворот ученый совершил, не выходя из своего кабинета, доказав, что для того, чтобы совершить открытие, вовсе необязательно отправляться в далекие поездки.

В 1955 году Кнорозв в ходе защиты диссертации продемонстрировал найденные им ключи к расшифровке письменности майя. Его выводы стали настоящей сенсацией, а ученому присудили сразу докторскую степень минуя кандидатскую. К 1975 году Кнорозов перевел все существующие тексты майя. Его метод был назван “методом позиционной статистики” и многократно использовался впоследствии для расшифровки и других древних текстов.

Кстати, дочь Кнорозова впоследствии говорила, что легенда о кошке Асе — всего лишь миф. Так ли это на самом деле, сейчас сказать уже сложно. Но даже если это легенда, то надо отметить, что совсем неплохая.

Кстати: