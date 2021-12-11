Кто и как охранял вождя кубинской революции от ЦРУ

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о том, как в разные годы в СССР и странах соцлагеря охраняли первых лиц государства. Телохранители находились рядом с царями, вождями и президентами в самые напряженные моменты истории, защищали их и знали многое о личной жизни объектов №1. В прошлый раз речь шла об организации охраны последнего генсека СССР Михаила Горбачева, который непредсказуемым характером доставлял немало неприятностей своей охране. Сегодня «Лента.ру» рассказывает об охране Фиделя Кастро — лидера революционной Кубы. На команданте покушались сотни раз — в разные годы американские спецслужбы пытались отравить, взорвать или расстрелять Фиделя. Но верные телохранители защищали кубинского лидера от всевозможных угроз и даже от нападения акул. За это Кастро уважал своих охранников, но если те решались ему перечить или собирались оставить службу — без раздумий отправлял их в тюрьму...

Первые телохранители появились у Фиделя Кастро в 1956 году: тогда охраной команданте, обитавшего в горах Сьерра-Маэстра, занимался небольшой отряд его единомышленников-партизан. После свержения президента Фульхенсио Батисты и прибытия Кастро в Гавану их сменили члены Народно-социалистической партии и организации социалистической молодежи — первым главой личной охраны команданте стал Хосе Абрантес.

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В состав личной охраны Кастро попадали лучшие из лучших — например, телохранитель команданте Хуан Рейнальдо Санчес (на службе с 1977 года) имел черные пояса по карате, тхэквондо и дзюдо, а также по праву считался лучшим стрелком страны. Телохранителей кубинского лидера готовили в спецшколе, открытой в 1974 году: ее выпускники становились офицерами госбезопасности.

Помимо изучения иностранных языков и усиленной спецподготовки (она, среди прочего, включала разработанную в кубинской армии технику рукопашного боя «защита и атака») курсанты занимались разборами самых громких покушений на мировых лидеров, акцентируя внимание на методах и вооружении террористов.

Будущие телохранители набирались опыта во время визитов на Кубу зарубежных политиков — курсантов привлекали к обеспечению их безопасности

С 1980-х годов в ряды курсантов стали попадать женщины: им иногда доверяли охрану мероприятий с участием Кастро — к примеру, они работали на выступлении команданте в ходе его визита в Федерацию кубинских женщин.

Безопасностью кубинского лидера занимались сотрудники 1-го отдела Главного управления охраны. Два других отдела отвечали за охрану других высокопоставленных функционеров, включая брата Кастро Рауля, возглавлявшего министерство обороны. Между тем охранники, отобранные на службу в первый отдел, делились на три группы.

Численность первой достигала нескольких тысяч человек — они в основном охраняли многочисленные резиденции Кастро и его рабочий кабинет во Дворце революций. Вторая группа (в нее входило около 100 телохранителей) была выездной и охраняла команданте во время его поездок по стране и за рубеж.

Третья группа охраны считалась элитной: она называлась El Primer Anillo, в переводе с испанского — «Первое кольцо». 30 лучших бойцов, входящих в нее, круглосуточно несли службу рядом с команданте. При этом все многочисленные телохранители Кастро оттачивали мастерство в так называемой Цитадели — заброшенной деревне в 20 километрах от Гаваны.

Пустующие деревенские здания охранники использовали для отработки действий при нападениях в городских условиях, а на деревенских дорогах они тренировались в стрельбе из машин на ходу

Кроме того, телохранители оттачивали навыки стрельбы из самых разных видов оружия — от пистолетов до гранатометов и переносных ракетных установок.

К слову, двое бойцов El Primer Anillo помимо отличной подготовки попали в элитное подразделение благодаря своей группе крови — II с отрицательным резус-фактором. Именно такая была у самого Кастро, и в случае его ранения оба телохранителя были готовы стать донорами для команданте.

Еще одним примечательным сотрудником «Первого кольца» был «двойник» Кастро: этот охранник был ниже ростом, чем команданте, и не мог похвастаться бородой. Но при необходимости его гримировали и сажали в правительственный автомобиль, в котором издалека он был неотличим от кубинского лидера.

К услугам «двойника» Кастро прибегал в 1983 и 1992 годах, когда тяжело болел — охранник в гриме ездил по многолюдным улицам Гаваны и приветствовал собравшуюся толпу фирменными жестами команданте. Маршрут также проходил около зданий зарубежных посольств: дипломаты, по задумке кубинских властей, должны были убедиться, что с лидером Острова свободы все в порядке.

«Было трудно сдерживать напор толпы»

Во время заграничных поездок команданте в обеспечении его безопасности так или иначе были задействованы все группы охраны. Незадолго до прибытия Кастро на место направлялся передовой отряд из шести офицеров: он занимался организацией места проживания кубинского лидера, его питания и медицинского обслуживания.

Кроме того, офицеры устанавливали микрофоны и искали «жучки». Порой передовой отряд выяснял весьма тревожные факты: например, перед прибытием Кастро в Хараре — столицу Зимбабве — офицеры узнали, что туда для ликвидации команданте собираются прибыть южноафриканские диверсанты.

Тогда охрану Кастро перед поездкой усилили сотней бойцов спецназа, включая снайперов и саперов

А сам команданте в Хараре разместился на специально приобретенной для него вилле, где к приезду хозяина оборудовали бомбоубежище глубиной десять метров.

Когда Кастро посещал Советский Союз, к обеспечению его безопасности подключали сотрудников 9-го управления КГБ — те на себе испытали непредсказуемый характер кубинского лидера. К примеру, в 1981 году команданте внезапно решил поездить по ночной Москве и сделал остановку на Ленинских (ныне Воробьевых) горах, где в два часа ночи было весьма многолюдно. Узнав Кастро, москвичи поспешили поприветствовать гостя с Острова свободы.

Было трудно сдерживать напор толпы, но, подтянув резерв и мобилизовав кубинских охранников, мы сумели организовать плотное кольцо. Правда, без пуговиц на пальто остались, но что делать

Между тем у себя на родине служба безопасности Фиделя Кастро обосновалась в гаванском районе Сибоней. База, получившая кодовое название «Подразделение 160», расположилась на шести гектарах, обнесенных глухим забором. Там разместились самые разные объекты, от гаражей и оружейных складов до «эксклюзивной» фабрики мороженого.

Это мороженое предназначалось для первых лиц Кубы: его готовили под тщательным наблюдением охранников, чтобы исключить любые попытки отравлений. По той же причине еду для Фиделя Кастро в его поместье Пунто-Серо на западе Гаваны готовили из овощей и фруктов, выращенных на территории резиденции.

Остальные продукты к столу команданте проходили обязательную проверку на яды: для этого у охранников Кастро была специальная передвижная лаборатория

Если же Фиделю было необходимо посетить ресторан, то заведение он всякий раз выбирал случайным образом — опять же для защиты от возможных отравлений.

Воду команданте пил только из собственных садовых колодцев, причем ее регулярно проверяли при помощи анализов. Алкоголь также проходил проверки: из каждой партии спиртного в лабораторию отправляли несколько бутылок. Но и первый глоток из остальных бутылок также делал не сам Кастро, а кто-то из его окружения.

Любимая резиденция кубинского лидера находилась на секретном острове Кайо-Пьедра — сам Кастро с семьей располагался на одноэтажной вилле, а охранники занимали соседний дом. С острова команданте часто выходил в море на яхте «Акварама II» в сопровождении двух катеров, с охраной и медиками.

Сама яхта Фиделя могла развивать скорость под 80 километров в час благодаря подарку Леонида Брежнева — четырем мощным моторам.

Кастро и его семью в ходе морских прогулок сопровождали десять охранников с внушительным арсеналом из автоматов Калашникова, пулеметов и гранат

Другим судам было запрещено подходить к «Аквараме» на расстояние ближе трех миль — за обстановкой охрана следила при помощи радаров на патрульном катере. При необходимости поддержку с воздуха телохранителям был готов в любой момент обеспечить истребитель МиГ-29 кубинских ВВС.

А во время подводной охоты команданте всегда сопровождал один из телохранителей, который защищал Кастро не только от возможных покушений, но и от атак морских хищников.

Мое оружие — пневматическое ружье, стреляющее стрелами с закругленным наконечником, отскакивающими от мишени. Они служат для того, чтобы при попадании в голову слегка оглушать акул и барракуд. Так я обращал в бегство тех из них, которые подплывали к Фиделю на опасно близкое расстояние

Помимо этого охранник также выполнял функции оруженосца — кубинский лидер не любил сам носить ружье для подводной охоты. К слову, любовь Фиделя к такой охоте разделяла и его супруга Далия, о существовании которой на Кубе знал лишь узкий круг лиц. Чтобы обезопасить семью — жену и пятерых сыновей, — Кастро старался не афишировать ее наличие.

«Опасность исходит от рук, а не от глаз»

Автомобильные путешествия Кастро предпочитал совершать сначала на подаренном ему Брежневым ЗИЛе, который сопровождали охранники на высокоскоростных Alfa Romeo. В 1979 году команданте решил пересесть на бронированный Mercedes-Benz 560 SEL — подарок иракского лидера Саддама Хусейна.

Тогда охрана Кастро тоже обзавелась тремя Mercedes: в них передвигались 12 охранников в военной форме, вооруженных пистолетами «Браунинг» и автоматами Калашникова. А в одном салоне с самим Фиделем ездил начальник его охраны, адъютант и личный врач.

Визуально Mercedes Кастро был неотличим от машин его охранников, при этом автомобили в ходе поездок менялись местами. Поэтому вычислить, в каком из них находится кубинский лидер, было невозможно.

А на случай обострения обстановки в автопарке команданте и его охраны была техника посерьезнее — бронированные внедорожники с ракетными установками, гранатометами и ручными пулеметами

Когда Кастро прибывал в пункт назначения, один из его телохранителей проверял помещение, куда Фиделю предстояло войти. Затем двое охранников вставали в караул у входной двери. Лишь после этого Кастро выходил из машины в кольце из шестерых телохранителей во главе с начальником службы безопасности.

Если же команданте планировал посетить людное место — например, школу или завод, — то обстановку там при помощи своих агентов заранее изучали кубинские спецслужбы. При этом телохранители Фиделя в толпе тщательно следили не только за лицами, но и за руками окружающих людей.

Опасность исходит от рук, а не от глаз. Если хорошо подготовленный вражеский агент легко может контролировать выражение своего лица, ему намного труднее прятать движения рук, да он зачастую об этом и не думает

Любопытно, что еще находясь в подполье, Кастро в совершенстве освоил технику дезинформации — и позже активно использовал ее для обеспечения собственной безопасности. Уже став лидером Кубы, команданте специально приезжал на встречи раньше или позже назначенного часа, а также старался менять виды транспорта и места проживания во время зарубежных визитов.

Убить любой ценой

По подсчетам окружения команданте, в течение почти полувекового правления Кастро на его жизнь совершили более 600 покушений — впрочем, некоторые историки считают, что эта цифра завышена как минимум в шесть раз. Тем не менее с тем, что Кастро действительно неоднократно пытались устранить, не спорит никто.

В частности, о действиях против Фиделя не раз задумывались в США. Операция «Мангуст», разработанная в ЦРУ, предполагала целый спектр вариантов — от дискредитации команданте до его физического устранения. Для этого в секретных американских лабораториях даже создали любимые Кастро сигары с табаком, пропитанным ядом ботулотоксином.

К счастью, до адресата они так и не дошли. Американцы планировали устранить Фиделя и другим способом — при помощи отравленных пилюль, которые должна была подсыпать в еду команданте его бывшая фаворитка Марита Лоренц, завербованная ЦРУ.

Марите удалось добиться встречи с Кастро, но произошел казус: отравленные пилюли размокли в баночке с кремом, куда их спрятала девушка — использовать их не удалось. Сам Фидель позже узнал о провалившейся попытке отравления, но не стал наказывать Лоренц, а лишь выслал ее с Кубы.

Позже американцы хотели отравить Кастро в тот момент, когда он будет находиться в отеле «Гавана Хилтон» — завербованный ЦРУ официант должен был добавить пилюлю с ботулотоксином в молочный коктейль команданте

Но ядовитая пилюля, спрятанная в морозильной камере одного из холодильников, примерзла к стенке и рассыпалась при попытке извлечения.

Тогда испуганный официант попытался вывезти холодильник из отеля и уничтожить его, но попал в руки полиции и отправился за решетку. А после неудачного вторжения на Кубу в 1961 году в лабораториях ЦРУ изготовили зараженный грибковыми спорами водолазный костюм, дополнив его воздушными баллонами с туберкулезной палочкой.

Опасный «подарок» от американских властей Фиделю должен был доставить адвокат Джеймс Донован, не посвященный в планы спецслужб. Однако юрист счел, что костюм лишком дешев для политика такого уровня, а потому просто выбросил его, а сам привез Кастро купленную им самим дорогостоящую экипировку.

Зная страсть команданте к подводному плаванию, агенты ЦРУ даже хотели разместить на морском дне около острова Кайо-Пьедра начиненные взрывчаткой раковины — для привлечения внимания их планировали раскрасить в яркие цвета.

Но местные ракушки оказались слишком малы, чтобы в них поместилась мощная бомба

Впрочем, американские спецслужбы рассматривали и другие, не менее экзотичные способы ликвидации кубинского лидера. В разное время убить Фиделя Кастро хотели при помощи автомата, вмонтированного в телекамеру, отравленной ручки-шприца или носового платка, а также летчиков-камикадзе. Думали в ЦРУ и о психотропной атаке на команданте.

В телестудии сотрудниками его службы охраны был обнаружен баллончик с ЛСД, который должен был начать разбрызгиваться во время передачи. То есть враги Кастро хотели, чтобы у него «поехала крыша» на глазах у всей страны, что было очень вероятно, учитывая общую эмоциональность Фиделя

В последний раз устранить Фиделя Кастро хотели в 2000 году во время его поездки в Панаму: тогда проверяя трибуну, на которой должен был выступать лидер Острова свободы, кубинские саперы нашли под ней 90 килограммов взрывчатки и тем самым спасли команданте жизнь.

Впрочем, у службы безопасности Кастро были продуманы ходы, кажется, на случаи всех возможных угроз. К примеру, при ядерной атаке на Кубу ее лидер вместе с семьей и членами правительства должен был укрыться в бункере площадью тысячу квадратных метров.

Этот бункер располагался на глубине шести метров под Дворцом революции, где работал Фидель

При атаке с воздуха на остров Кайо-Пьедра, где располагалась вилла Кастро, применялся бы другой план. На острове должны были поднять в воздух все самолеты и вывести в море все суда — на самом неприметном из них планировалось спрятать команданте вместе с семьей и доставить его в Гавану.

«Он всегда был настороже»

На вопрос, как ему удавалось столько раз избегать смерти, Кастро отвечал: «Дело в том, что своей безопасностью я всегда занимался сам». По воспоминаниям охранников, Фидель не расслаблялся ни на минуту — а ложась спать, всегда клал рядом с кроватью заряженный автомат Калашникова.

Команданте не расставался с оружием и во время зарубежных поездок — например, в СССР он всегда ходил с револьвером за поясом. Кубинский лидер всегда был начеку — и во время приемов, и на деловых встречах.

Захожу и вижу, что никто, кроме Фиделя, на звук открывшейся двери не реагирует. Тут же замечаешь его внимательный взгляд. Что бы там ни шелохнулось, он все замечал. Он всегда был настороже. Кстати, он никогда никого не посвящал в свои планы, как бы близко человек к нему ни стоял

При этом команданте прекрасно понимал, что его безопасность зависит от телохранителей, а потому уважал их, прислушивался к их советам и одобрял разумные инициативы. Кастро был частым гостем на территории «Подразделения 160», где у него был собственный домик. Но при довольно лояльном отношении со стороны команданте его телохранители прекрасно знали — перечить Кастро ни в коем случае нельзя.

Лучший способ благополучно жить рядом с ним — безоговорочно принимать все, что он говорит и делает, даже во время игры в баскетбол или на рыбалке

Если же телохранитель попадал в немилость Кастро, его ожидали тяжелые испытания. Так, бывшего охранника Хавьера Эстелано, который был рядом с команданте в 1958-1961 годах, обвинили в организации заговора против кубинских властей и отправили в тюрьму на 19 лет.

Другой охранник Кастро, Хуан Санчес, верой и правдой служил ему 17 лет. Но когда телохранитель в 1994 году решил уйти на покой, Фидель счел это предательством и личным оскорблением. В итоге Хуан Санчес попал в тюрьму, где познал все возможные тяготы и лишения. Он пытался бежать восемь раз, но удалось ему это лишь в 2008 году.

Впрочем, несмотря на суровый нрав команданте, вплоть до смерти 90-летнего Кастро в 2016 году многие кубинские силовики мечтали оказаться в рядах его охранников.