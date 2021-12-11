Что случилось в 1966 году на холме Винтен

В России очень популярна история о загадочной гибели туристов на так называемом перевале Дятлова в районе уральской Горы мертвецов (Холат-Сяхыл). Но подобные случаи происходили и в других местах земного шара.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Один из них приключился в 1966 году на холме Винтен неподалеку от бразильского города Нитерой и впоследствии получил название «дело о свинцовых масках».

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Субботним вечером 20 августа 1966 года в полицию Нитероя обратился 18-летний Жоржи да Коста Алвес. Парень поведал, что, запуская воздушного змея близ холма Винтен, наткнулся на два мужских трупа. Полицейские выехали на место происшествия только на следующее утро, 21 августа. Действительно, ими были обнаружены два уже сильно разложившихся тела, в которых опознали 32-летнего Мануэля Перейру да Круса и 34-летнего Мигеля Жозе Виану. Оба они при жизни трудились радиотехниками в городке Кампус-дус-Гойтаказис (штат Рио-де-Жанейро). На мужчинах были деловые костюмы и непромокаемые плащи. Видимые следы насилия на трупах отсутствовали.

Оба тела лежали на подстилке из листьев, очевидно, срезанных каким-то острым предметом, предположительно, ножом, но последний орудие и не было найдено. Рядом лежали пакет с двумя полотенцами, пустая бутылка из-под воды, носовой платок с инициалами «MAS» и записная книжка, в которой среди записей была одна примерно следующего содержания: «16:30 — быть [в] условленном месте. 18:30 — проглотить капсулу. После [наступления] эффекта». Далее следовал малопонятный набор слов, что-то о «защите металлов», «ожидании сигнала» и «маске».Важная деталь: на лицах обоих погибших были надеты кустарного изготовления маски из свинца, служащие обычно для защиты от радиации.

Вскрытие не показало никаких признаков насильственной смерти, отравления или радиационного заражения. Однако подробную токсикологическую экспертизу тканей провести не удалось из-за состояния тел.

Расследование выяснило следующее. Маски изготовили сами погибшие в своей мастерской по ремонту бытовой техники. Да Крус и Виана уехали из дома утром 17 августа. Они имели с собой 2,3 миллиона крузейро (около 1000 долларов). Накануне да Крус сказал жене, что они с напарником собираются ехать в Сан-Паулу за радиодеталями. В 14:30 друзья прибыли на автобусе в Нитерой, где в одном из магазинов приобрели непромокаемые плащи, что было неудивительно, так как погода в тот день стояла дождливая. Кроме того, они купили в баре бутылку минералки и при этом пообещали бармену, что по возвращении сдадут ему пустую бутылку обратно, так что самоубийство мужчины, скорее всего, не планировали.

В последний раз Мануэля и Мигеля видел живыми местный охранник в окрестностях холма Винтен. Вернее, он видел двоих мужчин, похожих по описанию на погибших, которые сидели в джипе с другими двумя незнакомцами. Машина остановилась неподалеку от холма, предполагаемые да Крус и Виана вышли из нее и стали подниматься вверх по склону, пока не исчезли из виду.

В ходе расследования оказалось, что да Крус и Виана увлекались уфологией, спиритизмом и другими оккультными вещами. Сестра Мигеля поведала, что ее брат упоминал о какой-то «секретной миссии», в которой он якобы должен был принять участие. Вдова Мануэля сообщила, что ее муж тоже говорил о каком-то «финальном тесте», связанном с областью непознанного.В 1969 году следствие по делу было прекращено. Маски, найденные на трупах, ранее передали в музей полиции Рио-де-Жанейро.

«Дело о свинцовых масках» вызвало огромный интерес у общественности. Выдвигались разнообразные версии происшедшего. Самая рациональная из них предполагала, что обоих мужчин убило молнией – в вечер их гибели в окрестностях Нитероя прошел дождь с грозой. Правда, эксперты данную версию полностью опровергли.

Еще одна популярная гипотеза состояла в том, что некто под видом эксперимента дал радиотехникам капсулы с ядом, а затем завладел их денежными средствами. Однако этому не нашлось прямых доказательств.

Согласно третьей версии в районе происшествия в тот вечер наблюдали неопознанные летающие объекты, которые теоретически могли воздействовать на людей.