Танковый таран: как советские танкисты давили самолеты

Этот тактический прием ведения боевых действий не зря называют «русским»: в подавляющем большинстве случаев в Великой Отечественной войне технику противника таранили именно советские танки.

Фото: Русская семерка Русская семерка

За 4 года Великой Отечественной войны Советский Союз выпустил больше танков, чем все союзники СССР вместе взятые. Чаще всего на таран шли Т-34, имевшие отличные ходовые качества. Плюс ко всему советские танкисты были хорошо проинструктированы, что делать в бою, если кончились боеприпасы. Механиков-водителей учили, как безопасно подойти к вражеской технике, чтобы танк противника не успел выстрелить в идущего на таран, каким образом давить пушки гитлеровцев. Немецкие танки чаще всего таранили в борт, чтобы повредить ходовую часть и опрокинуть гусеничную единицу противника.Со временем танковый таран стал использоваться нашими бойцами как самостоятельный прием, применяемый для подавления других видов вражеской техники.

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Немцы в течение войны пытались сделать специальный таранный танк Räumpanzer Tiger, однако этот проект так и остался на стадии разработки и до серийного производства не дошел.

Впервые танковый таран применил в октябре 1936 года советский танкист Семен Осадчий. Это случилось во время Гражданской войны в Испании, где сражались порядка 2 тысяч военнослужащих СССР.

Осадчий в одном из боев при Сесенье протаранил своим Т-26 танкетку Carro CV3/33, опрокинув и столкнув ее в кювет. Танкист сориентировался на месте, сообразив, как именно лучше всего осуществить такой маневр. Преимущества танкового тарана - всегда на стороне более тяжелой техники, что и доказал на своем примере советский танкист.

В Великую Отечественную войну наш тяжелый КВ-1 протаранил средний немецкий танк в первый же день нападения гитлеровской Германии на СССР. Экипаж, которым командовал лейтенант Павел Гудзь, своим танком опрокинул фашистский Pz Kpfw III в кювет, а потом уничтожил еще 4 танка и несколько бронемашин противника.

Постепенно методика танкового тарана стала использоваться советскими войсками как система, в особенности при борьбе с вражескими артиллерийскими позициями: сравнительные мелкие мишени, которые представляли собой орудия, танкам трудно было поражать, поэтому они просто давили в атаке вражеские пушки. Лобовая броня Т-34 и КВ чаще всего оставалась неуязвимой для артиллерийских снарядов и в движении советские танки превращались в фактически несокрушимую боевую технику.Если советский танк шел на преднамеренный таран с немецким, он сам чаще всего выходил из строя, но перед этим, как правило, наши танкисты успевали «раскатать» до десятка единиц вражеского вооружения.

Точного подсчета советским танковым таранам не велось, историки называют разные цифры этих столкновений – от 150 до 200. Скорее всего, таких случаев было больше. Таранили наши танкисты не только вражеских «коллег» и артиллерию противника, но и гитлеровскую авиацию, и даже бронепоез. В декабре 1942 года в районе Сталинграда боевые машины 24-го танкового корпуса, прорвавшись на фашистские аэродромы, перебили таранами свыше 300 немецких самолетов, которые предназначались для доставки боеприпасов и провианта окруженной армии Паулюса. И это был не первый случай танковых таранов на вражеских аэродромах. Каждый раз нашими танкистами повреждалось до трех десятков винтокрылых машин противника.