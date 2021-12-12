Комета Леонарда максимально сблизилась с Землей, она будет видна на ночном небе до середины декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария, передает ТАСС.

По данным пресс-службы, комету можно будет наблюдать в сумерках. «Она будет видна в течение часа-двух сразу после захода Солнца и по утрам с 05:00 или с 06:00 мск и до восхода Солнца», — рассказали в планетарии. Отмечается, что Луна не будет мешать наблюдению кометы в утренние часы.

На данный момент Леонарда находится на расстоянии 35 миллионов километров от нашей планеты, ее можно увидеть в созвездии Змееносец.

«К середине месяца ее яркость будет достигать +4m при максимальном сближении с Землей и, возможно, достигнет +2-3m с учетом эффекта прямого рассеяния, и комета превратится в слабый объект, доступный для наблюдений невооруженным глазом»,

— заключили в пресс-службе.