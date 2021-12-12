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1 час назад

Комета Леонарда максимально сблизилась с Землей

Комета Леонарда максимально сблизилась с Землей, она будет видна на ночном небе до середины декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария, передает ТАСС.

Комета Леонарда максимально сблизилась с Землей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным пресс-службы, комету можно будет наблюдать в сумерках. «Она будет видна в течение часа-двух сразу после захода Солнца и по утрам с 05:00 или с 06:00 мск и до восхода Солнца», — рассказали в планетарии. Отмечается, что Луна не будет мешать наблюдению кометы в утренние часы.

На данный момент Леонарда находится на расстоянии 35 миллионов километров от нашей планеты, ее можно увидеть в созвездии Змееносец.

«К середине месяца ее яркость будет достигать +4m при максимальном сближении с Землей и, возможно, достигнет +2-3m с учетом эффекта прямого рассеяния, и комета превратится в слабый объект, доступный для наблюдений невооруженным глазом»,

— заключили в пресс-службе.

30 ноября астрономы Университета Мэриленда (США) показали, что самая большая из обнаруженных комет — комета Бернардинелли-Бернштейна (BB) диаметром 100 километров — стала активной вдали от Солнца задолго до того, как считалось ранее. Ученые проанализировали тысячи изображений кометы BB, полученных космическим аппаратом для поиска экзопланет TESS с 2018 по 2020 год.

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