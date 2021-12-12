В каких народах России течет кровь половцев

Откуда взялся этноним «половцы», точно не известно. Одно время бытовала версия, что он связан со словом «поле», ведь эти народы жили в поле, степи. Современные историки же в массе своей считают, что слово «половец» произошло от «половый» - «изжелта-белый, желтоватый, соломенный». Скорее всего, волосы у представителей этого народа были светло-желтого, соломенного цвета. Хотя это странно для тюркских племен. Сами же половцы называли себя кипчаками, кимаками, куманами…
Интересно, что слово «кипчак» (или, как произносили его сами носители, «кыпчак») на тюркских наречиях означает «злосчастный». Скорее всего, предками кипчаков были племена сиров, кочевавшие в IV-VII веках в степях между монгольским Алтаем и восточным Тянь-Шанем. Есть свидетельства о том, что в 630 году они образовали государство с названием Кипчак, впоследствии разрушенное уйгурами и китайцами.
В начале XI века половецкие племена пришли из Заволжья в причерноморские степи, затем пересекли Днепр и дошли до низовий Дуная. Таким образом им удалось заселить всю территорию от Дуная до Иртыша, которая звалась Великой Степью. Восточные источники даже называют ее Дешт-и-Кипчак (Кипчакская степь).
Начиная со второй половины XI столетия половцы то и дело совершали набеги на Русь, опустошая земли, забирая скот и имущество и уводя в плен местных жителей. Больше всего от половецких нападений страдали пограничные княжества - Переяславское, Северское, Киевское, Рязанское.
В начале XII века войскам князей Святополка Изяславича и Владимира Мономаха удалось вытеснить половцев на Кавказ, за Волгу и Дон. Впоследствии они составили большую часть населения Золотой Орды. Именно от них, по мнению историков, пошли татары, киргизы, гагаузы, узбеки, казахи, каракалпаки, ногайцы, кумыки, башкиры, карачаевцы, балкарцы.
В период существования Золотой Орды русские князья часто брали в жены половецких княжон. Начало этой традиции положил сын Ярослава Мудрого князь Всеволод, в 1068 году женившийся на Анне, дочери половецкого хана, которая так и вошла в историю как Анна Половецкая. Его сын Владимир Мономах также женился на половчанке. Киевский князь Святополк Изяславич был женат на дочери половецкого хана Тугоркана, Юрий Долгорукий - на дочери хана Аепы, Рюрик, сын великого киевского князя Ростислава Мстиславича - на дочери хана Белока, сын новгород-северского князя Игоря Святославича, героя «Слова о полку Игореве» Владимир - на дочери хана Кончака, князь Галицкий Мстислав Удатный - на дочери хана Котяна, которая, между прочим, стала бабушкой Александра Невского!
Итак, мать владимиро-суздальского князя Андрея Боголюбского, сына Юрия Долгорукого, была половчанкой. Исследование его останков должно было послужить подтверждением или опровержением теории о европеоидной внешности половцев. Оказалось, что ничего монголоидного во внешности князя не было. Если верить антропологическим данным, то они были типичными европейцами. Все описания говорят о том, что у «кипчаков» были белокурые или рыжеватые волосы, серые или голубые глаза… Другое дело, что в процессе ассимиляции они могли смешиваться, например, с монголами, и их потомки уже обретали монголоидные черты.
Откуда же у половцев взялись европеоидные черты? Одна из гипотез гласит, что они были потомками динлинов – одной из древнейших наций Европы, в результате миграционных процессов смешавшимися с тюрками.
Сегодня среди ногайцев, казахов, башкир, татар, киргизов встречаются потомки племен с родовыми названиями «кипчак», «кыпшак», «кыпсак» со сходными генетическими гаплогруппами. Среди болгар, алтайцев, ногайцев, башкир, киргизов встречаются этнические группы с названиями «куман», «кубан», «куба», которые некоторые историки относят к части половецких племен. У венгров, в свою очередь, имеются этногруппы «плавцы» и «кунок», которые являются потомками родственных племен - половцев и кунов.
Ряд исследователей полагают, что отдаленные потомки половцев также встречаются среди украинцев, поляков, чехов, болгар и даже немцев.
Таким образом, кровь половцев может течь во многих народах не только Азии, но и Европы, и даже славянских, не исключая, разумеется, и русских…