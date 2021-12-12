Какой был самый странный поступок Горбачева по сохранению СССР

В начале февраля 1990 года в Литве всерьёз заговорили о выходе из состава СССР. Первым шагом на этом пути стал отказ признавать советскую конституцию. Его инициировали члены оппозиционного движения «Саюдис», получившего по итогам выборов в местный Верховный Совет большинство голосов. А 11 марта представители «Саюдиса» приняли акт восстановления независимости Литвы.
Съезд народных депутатов СССР сразу же отреагировал на скандальный акт, объявив его недействительным. Поначалу Михаил Горбачёв, ставший накануне президентом Советского Союза, пытался вести диалог с литовской оппозицией. Однако бессмысленность этой затеи вынудила его пойти на крайние меры. 18 апреля 1990 года он ввёл экономическую блокаду республики. В этот же день была прекращена поставка сырья на нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяйе, следом Литве отключили газ и урезали поставки продовольствия.
Такие меры только сильнее сплотили сторонников идеи самоопределения, хотя с каждым днём социально-экономическая ситуация в Литве всё более ухудшалась. Сахара, соли и маргарина оставалось на два месяца, растительное масло, которое до этого завозилось из Украины, стремительно заканчивалось. Из-за нехватки сырья к 1 мая в Литве без работы осталось свыше 35 тысяч рабочих.
Республика решила ответить и ввела контрсанкции, сократив на 10% поставки в СССР мясо-молочной продукции. Попутно литовские власти взялись реконструировать порт Клайпеды, чтобы получать недостающее сырьё из стран Запада. А вскоре между Литвой, Латвией и Эстонией было подписано соглашение о создании Балтийского рынка, который должен был уменьшить зависимость от СССР.
Однако подобные меры не произвели должного эффекта. Власти были вынуждены отпустить цены на продовольственные товары, которые моментально выросли в три раза. В республике пришлось вводить продуктовые талоны.
«На радио тогда регулярно давали короткие передачи о том, как утеплять квартиры или готовить еду, чтобы экономить газ и электричество. Например, советовали крупу заливать на ночь кипятком, чтобы на утро уже была готовая каша»,– вспоминала активистка Раса Песлекиене.
На фоне стремительно ухудшающейся экономической ситуации в Литве активизировались просоветские силы, призывавшие вернуться под крыло Москвы. На многих предприятиях Вильнюса, Каунаса и Шауляя начались забастовки. Были даже попытки прорваться в здание Верховного Совета. Правительство Литвы во главе с Казимирой Прунскене в срочном порядке отменило решение о повышении цен, а затем и вовсе подало в отставку.
Однако массовые протесты это не остановило. Митингующие открыто призывали к роспуску Верховного Совета, а литовские коммунисты объявили о создании Комитета национального спасения Литовской ССР. Всё чаще раздавались лозунги в поддержку СССР. Свои акции проводили и сторонники независимости.
Тем временем экономические санкции Москвы в отношении Литвы обернулись против самого СССР – ведь в мятежной республике находилось около сотни предприятий союзного значения. Острую нехватку электроэнергии, поставляемой из Литвы, ощутила Калининградская область.
В начале 1991 года литовский кризис вышел на финишную прямую. 8 января члены просоветской коммунистической организации «Единство» предприняли попытку прорваться в здание Верховного Совета. В ночь на 9 января им на помощь были переброшены бойцы спецподразделения «Альфа», позднее в Вильнюс прибыли воинские части. Горбачёв потребовал от литовского правительства отмены всех антисоветских актов и возвращения конституции СССР.
В ночь с 12 на 13 января противостояние сторонников независимости и прокоммунистических сил достигло своего апогея. Колонна советской бронетехники была брошена на штурм телебашни. В результате столкновений погибло 14 человек, ещё около 600 получили ранения.
Благодаря вмешательству Бориса Ельцина и целого ряда российских политиков, учёных и деятелей культуры кровавую бойню удалось остановить. В эти дни сотни тысяч москвичей вышли на Манежную площадь с требованием к Горбачёву прекратить произвол. Советского президента осудили и на Западе. Все дальнейшие попытки восстановить контроль над Литвой силовым путём были обречены.
Впоследствии никто из высшего руководства СССР так и не взял на себя ответственность за военную операцию в Вильнюсе. Литва первой из союзных республик обрела независимость. По её почину в СССР стартовал парад суверенитетов.