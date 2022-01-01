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1 час назад

Что такое генетическая нищета

Все помнят, как в советские времена было сложно достать красивые сервизы. Поэтому их подолгу хранили в сервантах, люди ждали, что наступит праздник или в гости зайдет кто-то серьезный, только этого не происходило. Зачастую привычка ждать особого дня мешает людям зарабатывать. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Что такое генетическая нищета
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Еще Чехов писал, что ободранные стены и грязь – негативно влияют на успеваемость студентов. Конечно, ведь грязь никогда будет стимулировать человека добиваться успеха. Да, мы все знаем примеры людей, которые смогли выйти за рамки обстоятельств и добиться своей целей вопреки, но их единицы.

В остальных случаях у людей срабатывает программа генетической нищеты, когда бедность передается из поколение в поколение, а стремления к изменению своей жизни не возникает.

Психолог и бизнес-тренер Наталья Грейс в одной из своих книг рассмотрела истоки наследственной нищеты. Среди главных причин она выделяет особенности менталитета. Это совокупность установок, с которыми человек рождается и входит в самостоятельную жизнь. Например, когда мы годами не делаем ремонт и живем в советской квартире, не замечая старых и блеклых обоев.

Вторая причина — это мещанство, когда человек живет ожиданием будущего, и лучшие вещи не использует, а хранит. У таких людей завтрашний день никогда не наступает, а текущая жизнь кажется неинтересной.

Далее идет комплекс Золушки, когда человек проживает свою жизнь в мечтах. Обычно люди с синдромом совсем не прикладывают усилий, чтобы изменить свою жизнь. Они надеются, что кто-то придет и спасет их.

По мнению коуча, бедность — это состояние ума и мыслей. И пока человек не разрушит деструктивные установки, он будет продолжать жить в нищите.

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