Что такое генетическая нищета

Все помнят, как в советские времена было сложно достать красивые сервизы. Поэтому их подолгу хранили в сервантах, люди ждали, что наступит праздник или в гости зайдет кто-то серьезный, только этого не происходило. Зачастую привычка ждать особого дня мешает людям зарабатывать. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Еще Чехов писал, что ободранные стены и грязь – негативно влияют на успеваемость студентов. Конечно, ведь грязь никогда будет стимулировать человека добиваться успеха. Да, мы все знаем примеры людей, которые смогли выйти за рамки обстоятельств и добиться своей целей вопреки, но их единицы.

В остальных случаях у людей срабатывает программа генетической нищеты, когда бедность передается из поколение в поколение, а стремления к изменению своей жизни не возникает.

Психолог и бизнес-тренер Наталья Грейс в одной из своих книг рассмотрела истоки наследственной нищеты. Среди главных причин она выделяет особенности менталитета. Это совокупность установок, с которыми человек рождается и входит в самостоятельную жизнь. Например, когда мы годами не делаем ремонт и живем в советской квартире, не замечая старых и блеклых обоев.

Вторая причина — это мещанство, когда человек живет ожиданием будущего, и лучшие вещи не использует, а хранит. У таких людей завтрашний день никогда не наступает, а текущая жизнь кажется неинтересной.

Далее идет комплекс Золушки, когда человек проживает свою жизнь в мечтах. Обычно люди с синдромом совсем не прикладывают усилий, чтобы изменить свою жизнь. Они надеются, что кто-то придет и спасет их.