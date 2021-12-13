Российские рыбаки выловили необычную акулу в Сочи

В Черном море около Сочи российские рыбаки выловили необычную рыбу — акулу редкого вида катран. Запись очевидцев, снявших на видео удачный улов, публикует KP.RU.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На видео россиянин показал пойманную рыбу, которая лежит в лодке. Он заявил, что это «маленький катранчик», продемонстрировав его размер. Затем рыбак взял акулу за хвост и медленно перенес за борт, отправив ее снова в открытое море. После этого рыба медленно поплыла дальше от лодки, скрывшись на глубину.

По словам зоолога, «это явный катран», и эту акулу отличают от остальных видов костяные белые шипы на плавниках. Он отметил, что такие рыбы вырастают обычно от 1,5 до 2 метров и питаются мелкой рыбой. «Но для людей не опасны», — прокомментировал ролик специалист.