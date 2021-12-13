«Бабы новых нарожают!»: почему эти слова приписывают маршалу Жукову

Сторонники версии о том, что трагическая цифра погибших красноармейцев во время Великой Отечественной войны якобы объясняется бездарным командованием советских военачальников, любят повторять, что СССР «закидал противника трупами». В подкрепление этого утверждения обычно используется ставшая крылатой фраза, приписываемая маршалу Советского Союза Георгию Жукову: «Солдат не жалеть, бабы еще нарожают!» От цинизма этого высказывания действительно стынет кровь. Но есть нюанс: ничего подобного маршал Жуков не говорил, а сама фраза имеет происхождение куда более раннее и – заграничное...

Фото: Русская семерка Русская семерка

Разговор, которого не было

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Судя по всему, родоначальником мифа о крылатой жуковской фразе уже в постсоветское время стал журналист Максим Соколов. В 1996 году в газете «Коммерсант» он, уподобляя маршала Жукова Наполеону, написал: «...проблема сбережения своих солдат была отброшена им в принципе – “война все спишет”, а равно “бабы новых нарожают”». Вслед за Соколовым стали подтягиваться и другие разоблачители. Упоминая крылатую «жуковскую» фразу, они, как правило, ссылались на мемуары американского союзного генерала Дуайта Эйзенхауэра.

Например, советский режиссер Эдуард Володарский в интервью газете «Московский комсомолец» утверждал: «Генерал Эйзенхауэр в своих воспоминаниях пишет, как он увидел под Потсдамом огромное поле, устланное трупами русских солдат. Выполняя приказ Жукова, они штурмовали город в лоб под кинжальным огнем немцев. Вид этого поля поразил Эйзенхауэра. Ему стало не по себе, и он спросил Жукова: «На черта вам сдался этот Потсдам?». А Жуков ответил: “Ничего. Русские бабы еще нарожают!”». Однако, вопреки утверждению режиссера, ничего подобного в воспоминаниях Эйзенхауэра на самом деле нет.

Самым же эффективным популяризатором мифической фразы Георгия Жукова стал писатель Михаил Веллер. В 2001 году в журнале «Огонек» был опубликован его рассказ «Трибунал», где автор в уста Георгия Жукова вкладывает все те же циничные слова: «Солдат вам бабы новых нарожают. Россия велика. Положил бы за дело – не жалко...».

На самом деле Георгий Жуков далеко не единственный, кому приписывается фраза «Бабы новых нарожают». То же самое выражение вкладывалось в уста и многим другим персонажам отечественной истории: маршалу Ворошилову, Петру Первому, Екатерине Второй... Так, например, писатель Андрей Буровский в своей книге «Россия, которой не было-2» приписывает это крылатое выражение фельдмаршалу Борису Шереметеву во время разговора с императором Петром после поражения российских войск при осаде Нарвы. Сам Буровский ссылался на фильм 1930-х годов «Петр Первый», где в уста Шереметева вложена близкая по смыслу фраза: «Бог милостив. Народу хватит».

Впрочем, происхождение поговорки «Бабы новых нарожают» вполне уместно отнести если не к петровской, то к постпетровской эпохе. По одной из версий, эта крылатая фраза родилась как смысловая калька со знаменитой реплики принца Конде в переложении Шиллера, которая стала широко известна в России благодаря «Письмовнику Курганова» – необычайно популярному на рубеже XVIII-XIX веков учебнику грамматики. В 1644 году, в разгар Тридцатилетней войны, беседуя с кардиналом Мазарини, принц Конде якобы так прокомментировал потерю восьми тысяч своих солдат в битве при Фрайбурге: «Одна ночь в Париже восстановит наши потери».

Фразу, похожую по смыслу на поговорку «Бабы новых нарожают», мы находим и в переписке последней российской монаршей четы. В письме в ставку своему супругу Николаю II от 4 (17) августа 1916 года императрица Александра Федоровна озабоченно пишет: «Генералы знают, что у нас еще много солдат в России, и поэтому не щадят жизней – но это ведь были великолепно обученные войска и все – понапрасну». Будучи внучкой английской королевы Виктории, Александра Федоровна воспитывалась в Великобритании, и выражение «у нас еще много солдат» вполне могло всплыть в ее памяти благодаря известной английской военно-морской пословице «У короля много!» Этим афоризмом офицеры британского флота провожали идущие ко дну военные корабли, подбитые противником во время морской битвы. Таким образом, они укрепляли боевой дух своей команды, напоминая, что Великобритания – мощнейшая морская держава, и сколько ни топи ее корабли, их по-прежнему будет не счесть.

Примечательно, что как раз в николаевскую эпоху, в связи с событиями Русско-японской войны, выражение про баб мы находим в воспоминаниях митрополита Евлогия (Георгиевского) «Путь моей жизни»: «Зима 1904–1905 годов была лютая. Читаешь газеты – и ужасаешься. Новое бедствие... Сколько обмороженных солдат! Я посещал лазареты. Помню, в одном городке был лазарет для психически больных солдат. Жуткая картина... Кто пляшет, кто что-то бормочет. Один солдатик лежит задумчивый, угрюмый. Доктор говорит мне: “Может быть, вы его из этого состояния выведете...” Я спрашиваю больного: “О чем ты скучаешь?” – “У меня японцы отняли винтовку”. – “Мы другую тебе достанем. Стоит ли об этом разговаривать? Людей сколько погибло, а ты о винтовке сокрушаешься”. Но больного не переубедить. “Детей сколько угодно бабы нарожают, а винтовка – одна...”, – мрачно возражал он».