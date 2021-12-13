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2 часа назад

Плач ребенка и лай собак: что известно об "эффекте Соляриса"

Говорят, в своем знаменитом произведении Станислав Лемм предсказал возникновение странных явлений, происходящих с космонавтами в космосе, которые ученые не могут объяснить. О чем предпочитали умалчивать космонавты, читайте в материале "Рамблера".

Плач ребенка и лай собак: что известно об "эффекте Соляриса"
Фото: Кадр из фильма "Солярис"Кадр из фильма "Солярис"

За многие годы освоения космоса люди так и не смогли ответить на многие его загадки. И долгое время ученые предпочитали утаивать от общественности некоторые моменты. В частности, огласке долго не предавались рассказы космонавтов о необъяснимых вещах, которые происходили с ними за пределами Земли.

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Надо отметить, что и сами космонавты не спешили делиться своими рассказами, опасаясь, что их попросту могут принять за сумасшедших и отстранить от работы. Но все же некоторые сведения о необычном феномене постепенно стали доступны.

Речь идет о странных изменениях сознания, необъяснимых вещах, которые происходят с психикой на орбите космического корабля. Этому феномену, который так до конца еще не изучен, дали название "эффект Соляриса".

Юрию Гагарину довелось столкнуться с "эффектом Соляриса" первому. Поначалу космонавт не делился этим своим воспоминанием, но когда впервые в жизни услышал электронную музыку, заявил, что очень похожие звуки слышал во время своего 108-минутного полета в космос. Необычную музыку слышал и другой космонавт, Алексей Леонов. А вот их коллега, Владислав Волков утверждал, что слышал, находясь в космосе, лай собаки, а затем плач ребенка и какие-то голоса.

Специалисты, знакомые с этими невероятными рассказами, пытаются объяснить подобные явления, предполагая, что космонавты просто попали во власть слуховых галлюцинаций. Слышать звуки и голоса, которых на самом деле не было, они могли из-за сильной усталости и стресса, полагают некоторые ученые.

Но в таком случае к слуховым стоит добавить также и зрительные галлюцинации, ведь космонавты упоминают не только о странных звуках, которые слышали, но и рассказывают удивительные вещи, которые смогли увидеть.

Так, например, космонавт Виталий Севастьянов утверждал, что увидел, находясь в космосе, свой двухэтажный дом в Сочи, американец Гордон Купер также делился невероятными рассказами о том, что когда пролетал над Тибетом, увидел с высоты около 400 километров постройки на поверхности Земли.

Другие космонавты сообщали о том, как странно выглядит из космоса океан. Например, в районе Бермудского треугольника отмечали пониженный уровень воды, а в некоторых других местах, напротив, указывали, будто поверхность океана поднята вверх, выше остальной глади. Также упоминались и другие совершенно удивительные вещи: якобы с огромной высоты космонавтам удалось разглядеть хребты на дне океана. Эксперты, услышав это, заявили, что это невозможно: на таких глубинах вода абсолютно поглощает солнечный свет. Но в итоге оказалось, что в указанном месте Тихого океана на самом деле была обнаружена подводная горная цепь.

Кроме оптических и слуховых явлений, космонавты нередко рассказывали о странных снах и даже о чем-то похожем на перемещение во времени. Так, например, один из космонавтов признавался, что видел себя в шкуре динозавра: он отчетливо описывал свою внешность, рассказывал, как двигался, что чувствовал каждый мускул своего нового тела. Что это было: грезы наяву или нечто другое, что наука пока не может объяснить?

Истории,Гордон Купер,Виталий Севастьянов,Владислав Волков,Юрий Гагарин,Алексей Леонов,
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