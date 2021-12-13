«Потомок Атоса»: кем был первый советский разведчик

Георгия Лафара называют «первым советским разведчиком», хотя по духу он скорее был авантюристом. В бурные годы Гражданской войны француз-чекист, известный под кодовым именем «Шарль», в Одессе успешно выведывал тайны командования Антанты, но, в конце концов, потерпел крах.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Георгий Георгиевич Лафар родился в 1894 году в семье инженера-оружейника из Сестрорецка. Его предки были родом из Франции и происходили от той же знаменитой дворянской фамилии де ла Фер, к которой, по версии Александра Дюма, принадлежал один из «трёх мушкетёров» — Атос.

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До революции Георгий Лафар учился в Париже на модельщика (специалиста по созданию форм для литейного производства), успел поработать на Сестрорецком заводе, а в годы Первой мировой войны трудился в конторе по распределению французского оружия для русской армии. В декабре 1917 года он предложил свои услуги ВЧК. Юноша-француз, знавший 3 иностранных языка (французский, итальянский и немецкий) был ценным кадром для ведомства Дзержинского. Тут же, став председателем банковского подотдела Отдела по борьбе с контрреволюцией, Лафар участвовал в следствии по «делу Локкарта», когда послов Антанты обвинили в заговоре против советской власти. Дзержинский даже включил Лафара в состав коллегии ВЧК – высшего органа спецслужбы. А в декабре 1918 года по инициативе Якова Петерса Лафара отправили в «белую» Одессу, где в то время как раз хозяйничали французы.

В Одессу чекист прибыл под собственным именем – Жорж Делафар. Вскоре ему удалось поступить на службу в штаб интервентов в качестве переводчика полковника Анри Фрейденберга. Вращаясь в «высшем одесском свете» под видом «маркиза-литератора», Лафар собирал сведения о стратегических планах французского командования. Всего за время миссии он отправил «в центр» 4 разведдонесения, из которых дошли только 2.

Согласно одному из отчётов Лафара, ему удалось завербовать знаменитую актрису Веру Холодную (которая формально поддерживала белых и перечисляла гонорары от концертов в пользу армии Деникина). Интересна характеристика, которую разведчик дал актрисе – по его мнению, звезда немого кино была «милой, немного инфантильной девушкой, тяготившейся славой». Холодная интересовала Лафара как объект страсти полковника Фрейденберга. Через её постель Лафар рассчитывал узнать военные секреты. Есть сведения, что сблизившись с Фрейденбергом с помощью актрисы, Лафар дал ему взятку, чтобы интервенты покинули Россию (что через несколько месяцев и случилось).

Обстоятельства смерти Георгия Лафара покрыты мраком. Есть несколько версий того, что с ним произошло. Считается, что контрразведка Добровольческой армии заинтересовалась «Шарлем» после того, как перехватила одну из шифровок о «разработке» Веры Холодной. Белые поняли, что имеют дело с опасным шпионом, способным повлиять на действия их союзников. Выявить человека из окружения актрисы, владевшего французским языком, и установить за ним слежку было несложно. Сама Вера Холодная в феврале 1919 года внезапно скончалась – есть мнение, что она была отравлена белыми.

Писатель Лев Никулин утверждал, что Геогия Лафара не поймали бы, если бы он не пришёл в театр посмотреть на выступление танцовщицы, которой увлекался ещё в Москве. Артисты, знавшие чекиста, выдали его белогвардейцам.

«В данное время точно установлено, что арестован бывший секретарь петроградской «чрезвычайки» в области допросов «с воздействием», — сообщалось в статье газеты «Наше слово», посвящённой «аресту большевиков».

Попав в застенки белогвардейской «Азбуки», в апреле 1919 года Георгий Лафар был расстрелян или просто утоплен в порту. Его смерть красочно описана в повести Алексея Толстого «Похождения Невзорова, или Ибикус», где Лафар выведен под именем «графа Шамборена». После занятия Одессы большевики обшарили дно порта, вылавливая утопленников. Однако тело Лафара обнаружено не было.