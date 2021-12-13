Как вычисляли ведьм в день святой Люсии

Этот праздник в равной степени дорог и католикам, и протестантам, и давно стал частью национальных традиций как в Италии, так и в Швеции. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Johanna Johanna

Официальная церковь 13 декабря вспоминает святую Люсию из Сиракуз, которая была убита за веру. Однако в шведском фольклоре ходила средневековая легенда о жене рыбака. Ее муж ушел в море, но не мог вернуться, так как нечисть подняла ужасную бурю, а маяк погас. И тогда Люсия с фонарем встала на скале и показала мужу путь к причалу. Однако сердитые черти убили бесстрашную девушку и отрубили ей голову. С тех пор в скандинавских странах праздник святой Люсии — день света.

Видео дня

В Швеции и в Финляндии в этот день выбирают королеву света Люсию, которую коронуют венцом из белых свечей. В Швеции церемонии коронации проходит в музее Скансен, в Финляндии — в кафедральном соборе. Девушка в белом платье и красном поясе возглавляет шествие нарядно одетых детей. Белый цвет символизирует чистоту, красный — мученичество, а венок из свечей — нимб. Дети поют традиционные гимны в честь Люсии.

Санкта Люсия,

В чудном мерцаньи,

В зимнюю ночь дари

Света сиянье!

Впрочем, каждая школа и каждая организация в этот день выбирают свою королеву света. В Финляндии, например, главную святую Люсию выбирают из десяти кандидаток с помощью голосования. Потом победившая избранница участвует в благотворительных мероприятиях.

Claudia Gründer

В шведских семьях главную роль в празднике играет младшая дочь, которая угощает домочадцев шафранными булочками с изюмом и кофе, а потом песнями будит отца. Другим напитком дня был глинтвейн, пиво или газированный юлмуст из воды, лимонной кислоты, карамельного колера и пряностей. В скандинавских странах этот праздник открывает цикл рождественских торжеств.

У хорватов в этот день одаривали послушных детей сладостями, а непослушных — угольком. В чешских деревнях по домам ходят ряженые, которыми командуют девочки в белых платьях с лицами, вымазанными мукой. А девушки в этот день гадали по цвету клубков ниток, которые вытягивали наугад из корзинки. Синие нитки предвещали дальнюю дорогу, желтые — богатство, зеленые — брак, красные — рождение ребенка, а белые — похороны. Вообще в поверьях западных славян Люсия оберегала от колдовства, а сам день при этом считался ведьминым.

Люди верили, что колдуньи в белых простынях ночью танцуют на перекрестках, втягивая в свои пляски прохожих, а также сбивают под мостами масло. С этого дня нечисть входит в полную силу и будет бесчинствовать все Святки. Но существовал верный способ разоблачить ведьму, которая днем притворялась обычной женщиной. Нужно было сделать стул из древесины березы, липы, орешника, вербы, ольхи, бука, ели, клена и терновника. Наличие девяти деревьев было обязательным.

Потом этот стул нужно было принести с собой в церковь и сесть на него украдкой во время службы, желательно в углу. Тогда человек мог увидеть женщин, которые на самом деле бьют поклоны, стоя спиной к алтарю. На такое неуважение были способны только колдуньи. Стул работал не только в день святой Люсии, но и вплоть до Рождества, когда всем ведьмам надлежало сгинуть вместе с чертями.