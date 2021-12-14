Какие «чистки» провел Андропов в партийной элите

У руля СССР Юрий Андропов провёл год с небольшим, но запомнился масштабной борьбой за улучшение экономического положения страны и кампанией по совершенствованию трудовой дисциплины. Параллельно генсек ЦК КПСС резко сократил партийный аппарат, расставив на значимые посты своих приближённых. Позднее именно правление Андропова назовут предтечей «перестройки», а многим из его назначенцев присвоят ярлык «питерских реформаторов».

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Чистка в пользу «своих»

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Начавшуюся при Юрии Андропове кадровую перестановку в партийном и государственном аппарате иначе как «чисткой» не назовешь. За его 15 месяцев у власти в СССР сменилось 18 министров – больше чем по одному в месяц. Кроме того, было переизбрано 37 первых секретарей обкомов КПСС. В Москве было сменено около 30 процентов партийных руководителей. Примерно столько же – на Украине и в Казахстане.

Впрочем, долго оставаться вакантными многим должностям не приходилось. Андропов как человек деятельный, задумавший нешуточные экономические реформы и развернувший борьбу с коррупцией, сразу начал формировать вокруг себя команду сподвижников. Её состав фактически предопредели те задачи, которые новый генсек ставил перед собой на высшем посту. Для преобразований в экономике он подтягивал в руководство людей деятельных. Но как выходец из КГБ, где он председательствовал 15 лет, Андропов не пренебрегал «чувством локтя», полагаясь на проверенные кадры, значение которых особо усиливалось как в партийной борьбе, так и в борьбе с нечистыми на руку чиновниками.

Впрочем, по воспоминаниям современников, в кадровом вопросе Андропов старался придерживаться осторожной линии. Он укреплял свои позиции, но при этом старался не конфликтовать с другими членами руководства: Черненко, Тихоновым, Гришиным, Щербицким. Нельзя говорить и о непомерной «чекизации» руководства СССР при новом генсеке: известно, например, что он сам довольно критично относился к распространённому в то время анекдоту о переименовании ЦК КПСС в «ЧК КПСС».

Пожалуй, именно своей гибкостью кадровая политика Андропова выгодно отличалась от линии, проводимой его предшественниками – тем же Иосифом Сталиным или Леонидом Брежневым.

Кто получил шанс

При Андропове в высшее руководство пробился целый ряд региональных политиков, которые с благословения нового генсека затем, без преувеличения, войдут в историю.

Так, по карьерной лестнице продвинулся Григорий Романов – первый секретарь Ленинградского обкома КПСС с 1970 по 1983 годы. Его назначили секретарём ЦК КПСС, где он начал курировать отдел административных органов, оборонный отдел и отдел машиностроения. После смерти Андропова «хозяин» - а именно так, по словам партийца Выборгского райкома Валентна Никифорова, ленинградцы называли Романова – будет одним из главных претендентов на пост генсека.

Ещё одним «поднявшимся регионалом» при Андропове стал Егор Лигачёв – до 1983 года бессменный первый секретарь Томского обкома КПСС. По предложению Андропова он в возрасте 63 лет был назначен заведующим отделом организационно-партийной работы компартии. По сути, Лигачёв стал «главным по кадрам». На него были возложены обязанности по укреплению позиций команды генсека областных и краевых партийных организациях. В результате перетасовок, по оценкам экспертов, ему удалось довести в них долю «своих» до 70 процентов.

Например, пост первого секретаря Краснодарского крайкома КПСС в июле 1982 года занял Виталий Воротников, до этого отстаивавший интересы СССР в должности посла на Кубе. А быть послом в форпосте социализма в Новом Свете – значит, координировать активность СССР в Латинской Америке. А это подразумевало тесную связь с КГБ.

Воротников стал хорошим примером краевого управленца времён Андропова. Например, при нём в крае сразу несколько тысяч человек были исключены из партии, хотя пик этих событий пришёлся на 1984-1986 годы. Несмотря на это уже в 1983 году экс-дипломат пошёл на повышение: сначала был назначен на пост Председателя Совета Министров РСФСР, а затем стал кандидатом в члены Политбюро ЦК.

Был и более яркий представитель «чекистов» в команде Андропова – назначенный председателем КГБ СССР Виктор Чебриков. На благо органов госбезопасности он трудился 15 лет и был непосредственно знаком с будущим генсеком: в последний год работы того в спецслужбе он был его заместителем.

Говоря о команде Андропове, нельзя забыть и о, пожалуй, самых выдающихся её представителей. Именно при нём приближенным к высшему руководству стал Гейдар Алиев, затем в течение десяти лет управляющий самостоятельным Азербайджаном. Но главное – «входящими во власть» стали Михаил Горбачев, через какое-то время избранный первым и единственным президентом СССР и Николай Рыжков, наравне с Горбачевым вошедший историю как идеолог экономических реформ «перестройки». Последние при разработке государственного курса по заданию Адропова также привлекли к работе многих видных учёных, в том числе Олега Богомолова, Георгия Арбатова и Татьяну Заславскую. Были среди них и небезызвестные Егор Гайдар и Анатолий Чубайс.